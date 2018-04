“Disegnamo l’arte”, due appuntamenti al Museo Castiglioni

Il Museo Castiglioni, all’interno del parco di Villa Toeplitz, aderisce anche quest’anno a “Disegniamo l’arte”, l’iniziativa che vede protagonisti bambini e ragazzi fino a 14 anni legata al circuito di Abbonamento Musei Lombardia Milano.

Sabato 7 alle ore 15:00, i piccoli abbonati, i loro amici e le loro famiglie potranno visitare e scoprire in maniera speciale il Museo Castiglioni, disegnando con matite Faber-Castell i graffiti preistorici esposti nelle sale. Il tema di quest’anno è “disegna il tuo graffito preistorico” che prende ispirazione dai calchi di queste incedibili opere preistoriche conservati al Museo Castiglioni, unico al mondo a possederli. I giovani visitatori dovranno disegnare il loro graffito ispirandosi a quelli esposti al Museo riproducendo le inaspettate “soluzioni artistiche” che li caratterizzano: movimento, prospettiva, stile, ecc. L’iniziativa é rivolta ai giovani possessori della tessera. I bambini e le loro famiglie avranno così l’opportunità di vivere un’esperienza insolita e divertente: un’occasione unica per reinterpretare l’arte rupestre preistorica.

Domenica 8 aprile alle ore 15:00 ci sarà una nuova occasione per viaggiare tra i suoni della natura nella mostra didattico interattiva “Il canto della Terra” che raccoglie e documenta centinaia di oggetti sonori provenienti dal regno minerale, vegetale e animale in un percorso da vedere, sentire, suonare. Ad accompagnare i piccoli visitatori sarà Antonio Testa (musicista, etnomusicologo, musicoterapeuta)

in un percorso da vedere, ascoltare e suonare. Un itinerario per esplorare come la musica ha animato la preistoria e la storia dell’uomo, prima dell’avvento della meccanica e dell’elettronica, quando l’interazione tra Uomo e Natura era assoluta.

da sabato 7 a domenica 8 aprile

Disegna il tuo graffito preistorico (sabato 7 aprile )

Il Canto della Terra (domenica 8 aprile )

ore 15.00

Museo Castiglioni presso Parco Villa Toeplitz

Via Giambattista Vico 46

Prenotazioni telefonando allo 0332.1692429 – 334.9687111 o scrivendo a info@museocastiglioni.it