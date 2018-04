Disegniamo l’Arte al Museo Maga

Attività speciale al Museo Maga in occasione di “Disegniamo l’Arte” – Abbonamento Musei Lombardia. Nell’ambito della mostra “Kerouac. Beat painting” domenica 8 aprile dalle 15 alle 17 è previsto il laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni: Insieme si farà un viaggio nella mostra, molto ricca di ritratti e disegni, scoprendo come il segno e lo stile di ognuno non possa fare a meno di emergere, nonostante il tentativo di copiare! Ogni partecipante disegnerà su un album-taccuino e fogli di carta carbone le proprie opere preferite o parti di esse, lasciando una copia del lavoro che andrà allestita su una apposita parete del museo.

Prenotazione obbligatoria, entro Venerdì 6 Aprile 2018.

Orario 15.00 – 17.00

Costo 5.00 Euro a Bambino

Età 5 – 11 anni

La conferenza prevista di Ada Masoero è stata cancellata per motivi tecnici. E sostituita da una visita guidata gratuita.