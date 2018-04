Divagando per musei, nella chiesa sconsacrata

Da Capodimonte al Castello Sforzesco, dai musei fiamminghi all’Austria felix dello splendore viennese.

Tutto in una serie di incontri che, dopo il successo dello scorso anno, di nuovo si apprestano a conquistare il cuore e la mente di tanti estimatori potenziali dell’arte che per diverse ragioni, ancora non hanno avuto il tempo di innamorarsene.

Arriva quindi nella chiesa sconsacrata San Carlo di Grantola “Di…vagando per musei”, il ciclo di 5 incontri del costo di 30 euro con inizio alle 20.45 organizzato in collaborazione tra la Proloco e l’associazione Amici della san Carlo.

Si parte giocando in casa, il 3 maggio con “Una tappa molto vicino: il Castello Sforzesco di Milano” con Federico Crimi e Marco Fazio. A seguire il 10 maggio con “I Fiamminghi, Bruges e il Groningemuseum”, con Marco Fazio. Il 17 maggio si parlerà della Gemäldegalerie di Dresda con Federico Crimi; il 24 maggio toccherà a Capodimonte, spiegato da Federico Crimi e si finirà il 31 maggio con Austria Felix, Vienna, il Belvedere e la Secessione, con Marco Fazio.

(info e iscrizioni 347.213023)