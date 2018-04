Diventa definitiva la nuova viabilità di Casbeno

La notizia è emersa durante i lavori della commissione lavori pubblici: la viabilità della zona intorno al cimitero di Casbeno, deviata e “tormentata” dai molti lavori che sono stati realizzati in questi ultimi mesi, tornerà stabile, abbandonando i divisori provvisori che per molti mesi hanno delimitato la zona.

Non tornerà come prima però: le deviazioni hanno infatti “ispirato” il Comune, che ha deciso di mantenere la configurazione viabilistica attuale.

«Dopo i lavori, abbiamo deciso di valutare la nuova configurazione per verificare se la soluzione attualmente sperimentata è migliorativa o no – ha spiegato l’assessore Civati, in risposta alle interrogazioni di uno dei componenti della commissione – E, anche confrontandoci con i cittadini residenti, abbiamo già sperimentato che lo è. I lavori per rendere stabile questa viabilità però prevedono tempo mite e asciutto, così abbiamo dovuto attendere. C’è da dire che ormai il tempo è arrivato: i tecnici ci hanno confermato che i lavori possono iniziare fra poco, addirittura settimana prossima».