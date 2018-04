Una domenica alla Palude Brabbia per la festa delle oasi Lipu

“La natura è una di famiglia” è il tema che caratterizzerà la Festa delle oasi e delle riserve della Lipu, che quest’anno si svolgerà domenica 22 aprile. Tutte le oasi e riserve della Lipu accoglieranno le famiglie con un vasto programma di iniziative, giochi, laboratori, escursioni ebirdwatching per staccarsi un giorno dal cellulare e ammirare l’ambiente naturale e i suoi preziosiabitanti.

All’oasi LIPU Palude Brabbia a Inarzo un pomeriggio ricco di iniziative per adulti e bambini a partire dalle ore 14.30. E’ questo il periodo migliore per venire a visitare la Riserva, gli alberi si riempiono di foglie mentre il sottobosco si colora di fiori e profumi e gli stagni tornano a vivere: anatre alle prese con la preparazione dei nidi, rapaci che volteggiano maestosi e rane che ci tengono compagnia con il loro gracidio.

Alle ore 15.00 – 16.00 e 17.00 brevi visite guidate alla scoperta della Riserva, per tutto il pomeriggio lungo i sentieri saranno presenti alcuni tavoli tematici in cui poter osservare da vicino, in compagnia di esperti, le erbe selvatiche commestibili, gli anfibi e i rettili più comuni delle nostre zone, scoprire i segreti dell’avifauna e, con l’aiuto di un apicoltore, curiosare dentro un’arnia il mondo delle api. Per i bambini dagli 8 ai 12 anni un laboratorio alla scoperta dei curiosi abitanti del mondo sommerso (prenotazione obbligatoria), “armati” di retini andremo alla ricerca di tritoni, girini, larve di libellula e coleotteri acquatici. E con i microscopi potremo osservarli ancora meglio!

I più piccoli (4-7 anni) invece andranno alla scoperta degli elementi della natura attraverso i 5 sensi. Un laboratorio di circa un’ora durante tutto il pomeriggio per sentire in un modo differentel’ambiente che ci circonda mediante un percorso sensoriale: annuseremo, toccheremo con mani e piedi e ascolteremo la natura per riconoscere i suoi suoni. Le attività si concluderanno con merenda e aperitivo finale per tutti.