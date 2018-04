Una domenica in bici tra boschi e fattorie

L’Amministrazione Comunale di Oggiona con Santo Stefano, in collaborazione con la Pro loco, organizza per domenica 29 aprile 2018 un tour itinerante in bicicletta per bambini e famiglie nel territorio di Oggiona con Santo Stefano.

Il ritrovo è alle nel piazzale del Comune in via Bonacalza 144, si parte poi alle 9.45, per toccare sentieri e boschi, il centro del paese, la chiesa di San Vittore, il parco di villa Colombo, tre aziende agricole locali (con assaggio di latte prodotto in loco e attività per bambini). Si finisce alle 15.30, con rientro in gruppo o libero.

Supporto, coinvolgimento, guida e aiuto dell’Associazione Ciclo Cross e degli amici e volontari della Pro loco.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro il 25 aprile (qui potete scaricare il modulo d’iscrizione da compilare)

Contatti e informazioni: Pro loco 393 8378716 o 335 5485397