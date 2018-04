Una domenica dedicata alla pulizia dei boschi

Il territorio di Gemonio presenta un’ampia fascia di boschi e sentieri che, purtroppo, ogni tanto vanno ripuliti da rifiuti e sporcizia lasciata in giro da qualche irresponsabile.

Ecco perché, ormai da molti anni – le prime edizioni risalgono alla fine degli anni Ottanta – in paese si tiene la “Giornata Ecologica”, una domenica di primavera in cui volontari e volenterosi si danno appuntamento per una pulizia del bosco attenta e approfondita. (foto: SVAG – Giornata Ecol. 2017)

Domenica 8 aprile quindi, l’appuntamento per chi vuole intervenire è per le 8,30 al Centro Polivalente di via Curti, accanto alle scuole. Da lì verranno formate le squadre incaricate di battere diverse zone dei boschi gemoniesi per il recupero dei rifiuti. Al termine della pulizia – che si svolgerà anche in caso di cattivo tempo – tutti i volontari si ritroveranno a tavola, per un pranzo offerto in segno di ringraziamento.

La giornata di domenica 8 si inserisce nelle manifestazioni che compongono il “Mese Ecologico” (QUI l’articolo) promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Squadra Antincendio, Protezione Civile e Pro Loco. Il prossimo appuntamento del mese green sarà di nuovo nei boschi locali: domenica 22 infatti, dalle 9,30, ci sarà una camminata intitolata “Scoprire camminando” che porterà i partecipanti sul sentiero della Gemoniasca (sorta di “tangenziale” dei boschi cittadini) e lungo il corso del Viganella.