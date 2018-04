Una domenica nel “Verde Pulito”

Una giornata dedicata all’ambiente e alla sua cura.

Domenica 15 aprile 2018 torna in tutta la regione l’appuntamento con la Giornata del Verde Pulito, rassegna lombarda dedicata alla sensibilizzazione e informazione dei cittadini sulle questioni ambientali ma anche alla realizzazione di azioni concrete di pulizia e sistemazione delle aree verdi nei comuni che aderiscono all’iniziativa.

Anche a Sesto Calende si replica dopo la buona partecipazione delle scorse edizioni. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione in collaborazione con il Parco del Ticino. Il ritrovo per i volontari che vogliono contribuire alla pulizia e alla raccolta dei rifiuti abbandonati, è fissato per le 9 nell’area antistante la casetta del Cai (via Piave 103).

Le attività saranno svolte con la partecipazione dei volontari del Cai, delle associazioni di volontariato e di categoria, delle associazioni sportive, del Parco del Ticino e degli studenti degli istituti sestesi.

Al termine dei lavori di pulizia è previsto un pranzo in compagnia alla casetta dei Cai (con un piccolo contributo di 3 euro).