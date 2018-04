“Up & Down”, Paolo Ruffini al Teatro Condominio

Un sabato sera all’insegna del buon umore al Teatro Condominio di Gallarate, con la possibilità di riflettere su una tematica importante.

Infatti “Up & Down” vuole mostrare come il teatro può essere un’occasione per liberare movimenti, improvvisazioni, balli, monologhi, tutti tesi a esaltare la vita, l’amore e le relazioni umane. Un luogo dove poter abbattere barriere fisiche e mentali.

Sul palco col comico toscano Paolo Ruffini, conosciuto dal pubblico per aver presentato Colorado, ci saranno sei attori affetti da sindrome di Down della compagnia Mayor Von Frinzius.

L’autore livornese non è nuovo a questo tipo di realtà, già nel film “Fuga di cervelli” interpretava Alfredo, ragazzo affetto da cecità. In questa divertente commedia ha saputo mostrare le difficoltà che può incontrare un qualsiasi ragazzo non vedente nella vita quotidiana, senza mai perdere l’ironia che lo contraddistingue.

Non resta che aspettare sabato 7 aprile alle ore 21 al Teatro Condominio di Gallarate.

Per info e prenotazioni:

Teatro Condominio

Tel. +39 392 89 80 187

E-mail: marketing@melarido.it

Via Teatro, 5

21013 Gallarate VA