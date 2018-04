Droga e furti, carabinieri in azione nel weekend

Tre giorni di lavoro intenso per i carabinieri della compagnia di Varese che tra il 20 e il 22 aprile son entrati in azione per piccoli furti, possesso e consumo di stupefacenti. In due casi anche alticci alla guida hanno visto la paletta del ministero della Difesa prima di inaugurare un lungo periodo senza guidare.

È stato dunque denunciato per detenzione a fini spaccio un 22enne di Besano celibe, operaio, con pregiudizi polizia, trovato in possesso 3 grammi marijuana, 0,20 grammi cocaina, bilancino precisione e 20 euro contanti.

Per furto aggravato sono finiti nei guai una donna di origini albanesi di 19 anni accusata di furto all’Esselunga di Masnago di 50 euro in prodotti di profumeria: è stata segnalata ai militari dal personale; un quasi coetaneo, del 2001, residente a Cocquio Trevisago, è anche lui a piede libero accusato di aver rubato cibo per 5 euro al centro commerciale Campo dei fiori.

Anche gli ubriachi alla guida sono caduti nella rete dei militari: si tratta di un quarantenne di Luvinate a cui è stata ritirata la patente perché sorpreso alla guida con 1,86 e un neo patentato di Malnate, celibe operaio con pregiudizi, alla guida propria Opel Corsa, con 0,96 grammi di alcool per litro di sangue: troppo, patente ritirata anche a lui.

Cinque persone residenti a Casciago, Mornago, Monvalle, Comerio e Induno Olona sono state segnalate alla prefettura quali assuntori di stupefacenti.