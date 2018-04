Due morti sul lavoro per un’esplosione

Un’esplosione terribile e non c’è stato niente da fare per i due operai che erano arrivati nell’azienda di mangimi di Treviglio, la Ecb Company Srl per cercare di capire cosa stesse succedendo all’interno della ditta.

I due lavoratori si chiamavano Giambattista Gatti di 51 anni e Giuseppe Legnani di 57.

Erano stati chiamati d’urgenza dopo che alcuni residenti della zona avevano lanciato l’allarme per uno strano odore di gas nell’aria. Ancora da chiarire i dettagli e le cause della successiva esplosione che li ha travolti uccidendoli.

Sul posto, insieme con le autorità anche i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo.