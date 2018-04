Eccellenza e Promozione, 30° giornata da cuori forti

Sarà una domenica molto importante per le sorti dei campionati di Eccellenza e Promozione. Inutile rimarcare come, a cinque giornate dalla fine, ogni vittoria conquistate può valere doppio. Prosegue il testa a testa a distanza tra Fanfulla e Busto 81 in Eccellenza, la corsa al primo posto della Promozione interessa invece più squadre, ma la Castanese affronterà il turno di riposo, che le inseguitrici vorranno sfruttare. Tutti in campo domenica 8 aprile alle ore 15.30.

ECCELLENZA

Turni esterni per Fanfulla e Busto 81. Bianconeri di Lodi impegnati a Lazzate contro l’Ardor, bustocchi attesi invece a Cassano Magnago contro l’Union Villa. Il Verbano proverà a vincere sul campo del Lomellina per mantenere il terzo posto dall’assalto del Fenegrò, di scena in casa dell’Fbc Saronno fanalino di coda. Il Legnano cercherà di ritrovare la vittoria al “Mari” contro l’Accademia Pavese, la Castellanzese cerca invece di confermare il buon momento di forma sul terreno dell’Alcione. Turno di riposo per il Sancolombano, la Sestese al “Milano” cercherà una vittoria per la corsa salvezza contro il Calvairate.

CLASSIFICA: C. Fanfulla, Busto 81 59; Verbano 50; Fenegrò 48; Legnano 45; Ardor Lazzate 39; Sancolombano 38; Accademia Pavese 36; Castellanzese 35; Union Cassano, Calvairate 34; Alcione 33; Sestese 30; Lomellina 27; Vigevano 24; Gaggiano, Fbc Saronno 15.

PROMOZIONE

Turno di riposo per la capolista Castanese. Proverà il sorpasso la Rhodense che ospiterà il Bresso, proveranno invece ad avvicinarsi il Gavirate, che affronterà la Base 96, e l’Olimpia, contro la Besnatese. Impegno interno anche per l’Uboldese contro la Guanztese, sarà invece impegnato sul campo del Cob 91 il Morazzone. La Belfortese proverà a sfruttare il turno casalingo contro la Lentatese per la corsa salvezza, la Vergiatese andrà invece a Solaro contro l’Universal, mentre a Brebbia i gialloblu avranno uno scontro diretto contro il Portichetto.