Elezioni sindacali: all’Asst Sette Laghi vince la Fials

È ancora la Fials, come tre anni fa, il sindacato del comparto più votato all’asse Sette Laghi.

Nelle elezioni che si sono svolte dal 17 al 19 aprile scorsi, con una percentuale di votanti di poco meno il 58%, la Federazione italiana autonomie Locali e Sanità ha ottenuto 626 voti.Si tratta di un aumento di 55 voti rispetto alla precedente consultazione.

Alle spalle si è piazzata la Cgil, che ha superato la Uil con 466 contro i 444. A seguire Nursind con 329 e Nursing Up con 315. Ultima la Cisl con 150 voti.

I 48 seggi quindi saranno distribuiti in questo modo: 13 Fials, 10 Cgil, 9 Cisl, 7 Nursind e 5 Nursing Up e3 Cisl 3. Non hanno ottenuto adeguato sostegno Fsi e Usb.