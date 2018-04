Emergenza Pronto soccorso: confronto tra azienda e sindacati

« Hanno chiesto la mobilità in quattro ma l’Asst non concede il nulla osta». Permane critica la situazione al pronto soccorso dell’ospedale di Varese dove da tempo il sindacato dei medici ANAAO denuncia situazioni lavorative proibitive.

Il prossimo 17 aprile ci sarà un confronto tra azienda e sindacati del comparto medico proprio per parlare di questo tema: « Alla trattativa parteciperà anche il segretario regionale di ANAAO – spiega Ottavio Amatruda, rappresentante sindacale del presidio varesino – La situazione è davvero al limite. Il problema dei posti letto carenti rende le criticità del PS del Circolo uniche a livello lombardo. Per questo interverrà lo stesso segretario regionale. Da tempo lamentiamo ritmi e condizioni impossibili e la richiesta di mobilità di 4 medici dimostra che il livello è ormai intollerabile. Peccato che l’azienda non riesca a trovare sostituti così non concede il permesso di andarsene».

L’Asst nei giorni scorsi ha pubblicato un bando per l’assunzione di due specialisti da inserire nell’organico del pronto soccorso. I tempi non garantiscono una soluzione nel brevissimo tempo ma l’incognita rimane quella delle candidature che, a quanto pare, scarseggiano ovunque per un reparto che richiede spesso condizioni di continua emergenza.