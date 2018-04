Entrare in Croce Rossa: domani sera la presentazione del corso

Sarà presentato domani sera, giovedì 5 aprile alle 20.30, nella sede di Arcisate (in via Matteotti 104) il nuovo corso base per diventare volontario della Croce Rossa, organizzato dal Comitato Cri Valceresio.

«Il corso, e la conseguente attività di volontario, sono il primo passo del percorso formativo per diventare soccorritore – spiega Lara Treppiede, referente per la comunicazione della Croce Rossa Valceresio – Ma il primo fondamentale impegno per indossare un’importante divisa riconosciuta a livello internazionale, è condividere i 7 principi fondamentali di questa divisa: umanità, volontarietà, universalità, indipendenza, unità, imparzialità, neutralità».

La Croce Rossa Italiana, ricordano i volontari della Valceresio, ha sempre più bisogno di nuove forze. Le attività che impegnano i volontari della più grande organizzazione umanitaria al mondo, sono sempre di più e di diverso genere: dalle emergenze al soccorso, dalla formazione al sociale. Croce Rossa non è solo ambulanza e basta frequentare il corso base per diventare volontario, per rendersene conto.

L’invito del Comitato di Valceresio è rivolto a tutti coloro che intendono mettersi in gioco, fare del bene, dedicare un po’ del proprio tempo agli altri, intraprendere un percorso di crescita, conoscere persone nuove con cui condividere obiettivi e principi.

Il corso inizierà ad aprile, e la serata di domani sarà l’occasione per sapere tutti i dettagli e per fare tutte le domande ai responsabili della Cri Valceresio.

Troverete informazioni anche sul sito di Cri Valceresio, sulla pagina FB oppure potete telefonare al numero 0332 471899.

La serata è aperta a tutti

Per iscriversi alla serata di presentazione di giovedì 5 aprile scrivere a comunicazione.crivalceresio@gmail.com