Escursione al Monte Pian Bello

Causa meteo avverso è riprogrammata per mercoledì 18 aprile il l’escursione sulle montagne che fronteggiano Luino in territorio piemontese con meta il monte Pian Bello proposta dal CAI Luino. Una bella passeggiata per godere di ampi panorami sul Lago Maggiore e la Val Cannobina ma anche l’incontro con piccole chiese campestri angoli suggestivi di alpeggi e prati in fiore.

L’itinerario inizia da Cannero Riviera 220m e seguendo l’antica mulattiera che interseca più volte la strada carrabile si raggiunge Trarego 771m. L’itinerario prosegue lungo piccole balze e prati di quota fino alla boscosa vetta del monte Pian Bello.1325m

Tempo ore 6.30 – dislivello 1105m – difficoltà T2

Accompagnatori Francesco e Gianni

Programma

Ore 8.30 – appuntamento stazione navigazione Lago Maggiore di Luino e acquisto biglietto individuale A/R

Ore 8.45 – partenza in battello per Cannero Riviera

Ore 9.15 – inizio escursione

Ore 18.20 – partenza da Cannero per Luino

Pranzo al sacco

Abbigliamento e calzature adeguate

In caso di meteo avverso l’escursione è annullata

Assicurazione: ogni partecipante alla gita è responsabile della propria incolumità

Informazioni:

Pro Loco Maccagno Viale Garibaldi, 1, 21010 Maccagno con Pino e Veddascca – 0332 562009; email

info@prolocomaccagno.it

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it;

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; mail: iatluino@provincia.va.it.