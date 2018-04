Escursione al Sasso da Mont in Valsolda

Domenica 15 aprile il CAI Luino propone una escursione nella vicina Valsolda una Riserva Naturale inserita tra i siti Natura 2000 di interesse della Comunità Europea come Zona di Protezione Speciale (ZPS) per la presenza di particolari habitat e pregevoli specie faunistiche.

Meta dell’escursione il Sasso di Mont (1262 m), una guglia rocciosa che si alza come una lancia sopra Dasio 580m, pressoché al centro della Valsolda. La salita lungo la via “normale” che parte da Dasio (la frazione più alta del Comune di Valsolda) è facile fino alla sella a Nord della montagna, poi si fa più impegnativa (T2), ma anche più interessante. Un bel giro, comunque non troppo lungo, alla scoperta della bellissima e tranquilla Valsolda.

Tempo salita ore 2.15 – Dislivello 682m – Difficoltà T2 – No bollino autostrada svizzera Accompagnatori: Enrico e Gianni.

Programma

Ore 7.55 ritrovo presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano

Ore 8.00 partenza con mezzi propri per Dasio

Documento valido per l’espatrio

Abbigliamento e calzature adeguate

Pranzo al sacco

Gita gratuita con condivisione spese auto

Assicurazione: ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità

Partecipazione gratuita informazioni presso:

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

iatluino@provincia.va.it

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it