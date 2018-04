Esplosione di Rescaldina: migliorano i bimbi, ancora gravi i genitori

Rimangono ancora serie le condizioni della famiglia coinvolta più pesantemente dalla esplosione di sabato 31 marzo a Riscaldina.

Papà, mamma e figlio maggiore sono ancora ricoverati al Centro Ustioni dell’ospedale Niguarda.

L’ultimo bollettino medico è di martedì sera: le condizioni cliniche sia del padre – militare di stanza a Solbiate Olona – che della madre sono gravi ma stazionarie. Entrambi stanno rispondendo alle terapie attuate: rimangono in prognosi riservata.

Le condizioni cliniche del fratello più grande – ustionato sul 40% del corpo – sono anche oggi in miglioramento. Anche in questo caso la prognosi permane riservata: saranno valutati nei prossimi giorni per eventuali interventi chirurgici.

Sarà invece trasferito a Niguarda nella giornata di mercoledì 4 aprile fratellino più piccolo, che sabato era stato portato in emergenza al Centro Ustioni di Torino, in elisoccorso. La famiglia, che sta affrontando un momento davvero difficile, sarà così riunita in un unico ospedale.