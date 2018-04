Estrattori di succo a freddo: cosa sono? Perché sono utili?

Gli estrattori di succo a freddo sono degli accessori per cucina che stanno divenendo sempre più gettonati negli ultimi tempi, segno evidente del fatto che tantissime persone sono divenute ben consapevoli del fatto che tali articoli consentono di preparare delle bevande davvero molto preziose per il benessere dell’organismo.

Di conseguenza anche gli e-commerce che trattano estrattori di succo stanno crescendo in modo importante, e uno dei più blasonati è sicuramente Siquri.com.

Perché acquistare un estrattore di succo online su un sito come Siquri.com

Acquistare in rete il proprio estrattore di succo può essere sicuramente un’ottima idea.

Come noto, acquistando online è possibile godere di opportunità di scelta estremamente variegate, sicuramente superiori rispetto a quelle che può di norma offrire il negozio fisico, allo stesso tempo su Internet i prezzi tendono ad essere più convenienti in quanto le aziende che commerciano tramite il web hanno in genere dei costi di gestione molto più bassi.

Effettuare il proprio acquisto comodamente da casa, con un semplice click, è davvero un’ottima prerogativa, anche in considerazione del fatto che le spedizioni sono sempre più convenienti e più celeri, inoltre in rete si possono individuare delle informazioni molto dettagliate le quali possono orientare il consumatore verso una scelta più oculata e consapevole.

L’e-commerce Siquri.com è un chiaro emblema di questo: oltre ad offrire la possibilità di acquistare estrattori di succo con un semplice click, include una ricca gamma di notizie destinate a rivelarsi utilissime a chi non conosce le principali peculiarità di questi prodotti.

Un prezioso stimolo a consumare frutta e verdura

Se ci si chiede perché utilizzare abitualmente un estrattore di succo a freddo, va anzitutto sottolineato che preparare bevande in questo modo può aiutare la persona a consumare rilevanti quantità di frutta e di verdura, alimenti che non dovrebbero mai mancare in una dieta salutare ed equilibrata.

Gli esperti di nutrizione della Harvard T.H. Chan School of Public Health, in collaborazione con gli editori delle Pubblicazioni Harvard Health, hanno recentemente prodotto il “Piatto del mangiar sano“, una sorta di vademecum da tenere sempre in considerazione per alimentarsi in modo corretto.

Il Piatto del mangiar sano, la cui versione in lingua italiana può essere consultata al seguente link, https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/translations/italian/, riserva degli spazi molto importanti alla frutta e alla verdura, e questo è indice del fatto che la loro importanza è davvero cruciale per il benessere.

Perché preferire gli estrattori a frullatori e centrifughe

Se gli estrattori di succo sono considerati utilissimi per il benessere alimentare non è solo perché incentivano la persona a consumare frutta e verdura, ma anche per una ragione prettamente tecnica.

Gli estrattori di succo, a differenza di centrifughe e frullatori, eseguono una lavorazione a freddo, e questo sa rivelarsi decisivo per la qualità della bevanda.

Le centrifughe e i frullatori infatti, eseguendo delle lavorazioni molto rapide, producono dal calore, e queste elevate temperature implicano una perdita delle preziose sostanze nutritive contenute nei cibi lavorati.

Grazie alla lavorazione lenta degli estrattori, la quale appunto viene eseguita a freddo, le naturali proprietà nutrizionali degli ingredienti rimangono perfettamente inalterate, di conseguenza è possibile gustare una bevanda ricca di fibre, di vitamine, di sali minerali e di tanti altri elementi estremamente utili al benessere dell’organismo.

Un estrattore di succo a freddo consente di preparare delle vere e proprie “bevande della salute”, per questo motivo un articolo come questo non dovrebbe mai mancare in casa.

Avendo a disposizione un estrattore, ovviamente, ci si può letteralmente sbizzarrire nel creare infinite ricette e nuovi accostamenti di ingredienti.