Etilometro di massa, saltano 15 patenti

Il fine settimana è stato caratterizzato da un massicio servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno della “guida in stato ebrezza”. Numerosi i posti di blocco lungo le principali vie di comunicazione e nelle adiacenze dei locali pubblici notturni da parte dei carabinieri di Cassano Magnago e del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio.

Il servizio, svolto con la Stazione mobile e con il supporto dell’etilometro in dotazione, ha consentito di ritirare, in una sola serata, ben 15 patenti di guida: di cui 6 con contestuale deferimento in stato di libertà per guida in stato ebbrezza (poiche’ il tasso alcolemico superiore allo 0,8), mentre 9 ritirate in via amministrativa per la medesima violazioni al codice della strada (con tasso alcolemico superiore a 0,5 ma inferiore a 0,8); sono state elevate contravvenzioni per un importo superiore a 7 mila euro.

Durante uno di questi posti di blocco è stato inoltre tratto in arresto un 25 enne, romeno, poiché risultato colpito da ordine esecuzione per espiazione pena detentiva in regime detenzione domiciliare emesso da tribunale Busto Arsizio, dovendo espiare pena residua di tre anni di reclusione per i reati di resistenza e violenza pubblico ufficale, lesioni personali aggravate. Nel corso del servizo sono stati controllati nel complesso 105 veicoli e poco meno di 200 soggetti.