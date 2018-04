Ex libris, arte e cultura senza confini

Se c’è un momento in cui Bodio Lomnago diventa davvero internazionale è quando accoglie il meeting dell’ex libris. Gli ex libris, per chi non lo sapesse, sono un’etichetta personalizzata con un disegno, non necessariamente artistico ma spesso lo è, che porta inciso il nome e il cognome del titolare di una raccolta di libri.

Bodio Lomnago ospita un’associazione che si dedica allo studio e alla raccolta di ex LIbris e collabora da tempo all’organizzazione di un incontro tra esperti e collezionisti ad altissimo livello.

E proprio grazie all’Associazione italiana Ex Libris di Bodio nei giorni dal 20 al 22 Aprile si terra la quarta edizione del meeting.

L’evento, come sempre richiama artisti e collezionisti di tutto il mondo e anche quest’anno i partecipanti saranno oltre 100, provenienti non solo dall’Italia e dall’Europa, ma anche da Russia, Cina, India, Stati Uniti.

Le manifestazioni, patrocinate da Regione Lombardia e dalla Città di Castiglione Olona, sono organizzate con la collaborazione dei “partner” internazionali dell’Associazione Ex Libris: Xotaris Art Forum – Fondazione Panagiotis Giannakos – di Creta e S.I.E.A.C. (Shuohai International Ex lIbris and Graphic Art Collection) di Tianjin (Cina).

Il calendario degli eventi è molto ricco ed interessante, soprattutto per due momenti clou: la mostra degli artisti cinesi a Castiglione Olona e la mostra del concorso “Fumetti e Cartoni Animati”. Nella prima sono esposte circa 200 incisioni (acqueforti e xilografie) realizzate da 32 tra i più importanti artisti (docenti e accademici); la mostra a tema “Fumetti e Cartoni Animati” è invece il compimento del 9° concorso internazionale organizzato dalla Biblioteca di Bodio Lomnago nel biennio 2017-2018, che ha visto la partecipazione di 260 artisti di tutto il mondo che hanno partecipato con oltre 350 opere.

La manifestazione è patrocinata anche dal Consolato generale degli Stati Uniti in Milano e dal Consolato Generale di Bulgaria in Milano, oltre che dal Consolato Onorario della Slovacchia. Il corpo della mostra si compone di circa 150 opere selezionate dalla Giuria Internazionale. Per le mostre è stato realizzato un catalogo di alta qualità.

Oltre alla cerimonia di premiazione dei vincitori delle tre sezioni del concorso (artisti italiani, artisti non italiani e giovani artisti), sarà annunciato ufficialmente il tema del prossimo concorso internazionale, attualmente “top secret” e che ha già avuto l’interessamento e il patrocinio della autorità armene, cinesi, indiane, giapponesi e uzbeke.

IL PROGRAMMA DEL 4°MEETING INTERNAZIONALE DELL’EX LIBRIS

Bodio Lomnago, 20-22 Aprile 2018

Venerdì 20 Aprile 2018, ore 19.00

Varese, Grand Hotel Palace

“Aurea Sectio Librorum”

mostra degli ex libris di Walter Valentini

a cura di Luigi Bergomi e Claudio Stacchi



Sabato 21 Aprile 2018, ore 12.00

Castiglione Olona, Castello di Monteruzzo

“Porte di luna e storie di carta”

mostra di ex libris di artisti cinesi

a cura dell’Associazione Italiana Ex Libris

in collaborazione con il Museo S.I.E.A.C. di Tianjin



Sabato 21 Aprile 2018, ore 18.00

Bodio Lomnago, Sala Grande di Villa Puricelli

“Fumetti e Cartoni Animati”

cerimonia di premiazione e inaugurazione della mostra

del Nono Concorso Internazionale “Biblioteca di Bodio Lomnago”

a cura del Comune di Bodio Lomnago e dell’Associazione Italiana Ex libris

Sabato 21 Aprile 2018, ore 21.00

Varese, Grand Hotel Palace

Cena di gala

Domenica 22 Aprile 2018, ore 18.00

Castiglione Olona, Palazzo Branda

“Le Cariatidi”

mostra di libere grafiche di grandi dimensioni

a cura di Xotaris Art Forum – Fondazione Panagiotis Giannakos – di Creta.