Faberlab al Salone internazionale del mobile con Giorgio Caporaso

A pochi giorni dal debutto del nuovo progetto firmato dall’hub digitale di Confartigianato Imprese Varese, subito una occasione di confronto internazionale, per le imprese e per lo stesso Faberlab. Il responsabile Davide Baldi: «Una opportunità che ci farà crescere»

Tutto è possibile in occasione della Milano Design Week. Perché l’appuntamento che ogni anno accende i riflettori del mondo sulla tradizione, l’innovazione, la qualità e la sostenibilità tipici del design e della produzione manifatturiera Made in Italy è essenza stessa di sperimentazione e innovazione.

«Il Salone internazionale del Mobile di Milano e il Fuorisalone (17-22 aprile) sono una grande opportunità per noi e per le imprese intenzionate a esplorare il connubio tra produzione e design, quella sulla quale abbiamo iniziato ad operare dal 28 marzo scorso con FaberlabDesign insieme all’architetto Giorgio Caporaso, che di questo progetto è chief designer e art director» dice Davide Baldi, responsabile dell’hub digitale di Confartigianato Imprese Varese, con sede a Tradate.

Una strada appena imboccata che verrà subito rafforzata da una tripla partecipazione alla kermesse. Il 18 aprile, infatti, le imprese della provincia di Varese (e non solo) potranno partecipare ad una visita guidata del Salone internazionale del Mobile insieme a FaberlabDesign e al designer Giorgio Caporaso.

L’appuntamento con Fuorisalone è, invece, per il 21 aprile, con una formula analoga. Lo stesso Faberlab, inoltre, sarà protagonista del Fuorisalone in zona K – all’interno di Isola Design District – dove è in programma tra l’altro Lovely Waste, evento dedicato all’economia circolare che vedrà protagonisti un gruppo di designer autoprodotti selezionati da Source. Un’occasione resa possibile da Caporaso, che porterà al Fuorisalone anche il brand italiano Lessmore.

«Portare le piccole e medie imprese ad acquisire una sempre maggiore capacità progettuale, in una logica di design industriale, significa perseguire l’obiettivo di Faberlab Design, ovvero quello di favorire la creazione di nuovi prodotti o il restyling di prodotti già esistenti» continua Baldi.

Le aziende interessate alla visita guidata del Salone o del Fuorisalone possono compilare il form: il programma dettagliato della visita sarà comunicato a ciascuno attraverso apposita mail. Il biglietto di ingresso, così come il trasporto, saranno a carico dei singoli. La visita guidata sarà a carico di FaberlabDesign e Giorgio Caporaso.

«L’artigianato di questo territorio è capace di esprimere elevate skills realizzative, cura dei dettagli, innovazione e rispetto della tradizione – dice il designer – Per questo siamo convinti che l’abilità di queste aziende non potrà che arricchirsi dalla contaminazione con il mondo del design e del progetto. E che questo passaggio non sarà che l’inizio di un connubio strategico tra i mondi dello stile, del progetto, della sua realizzazione e della produzione insito in Faberlab Design, di cui sono direttore artistico e del design».