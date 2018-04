Il Facchinetti vince la “RomeCup” con un ballo uomo-robot

Il Facchinetti torna a far parlare di sé nel campo della robotica. Dopo la fantastica vittoria del mondiale nel 2016, i ragazzi dell’istituto tecnico di Castellanza hanno ottenuto il podio alla RomeCup, la manifestazione che permette ai ragazzi di dimostrare le proprie capacità in un settore dove esperienza, conoscenza e creatività si fondono.

Gli studenti, preparati dal professor Loris Pagani, hanno portato nella capitale, in Campidoglio, il loro spettacolo uomo-robot concorrendo nella sezione “on stage” con Tina.

Per due anni si sono preparati lavorando a scuola di pomeriggio, sulle orme dei “vecchi” compagni ormai diplomati che aveva portato il nome del Facchinetti nel gotha internazionale.

La 12ª edizione della RomeCup, ideata dalla Fondazione Mondo Digitale e realizzata in collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma si è svolta dal 16 al 18 aprile scorsi.

Alle tradizionali gare di robot (Soccer, Explorer, Rescue, On Stage, Cospace Rescue) quest’anno si sono aggiunte nuove sfide: contest creativi con gli atenei (Agrobot, NonniBot e Cobot) e il Palazzo delle Esposizioni (MUX), e l’Open Innovation Challenge, realizzato con Lazio Innova. Presentata anche la ricerca “Il robot che vorrei” con le raccomandazioni dei giovani per le aziende.

Al termine delle fasi finali delle competizioni, che hanno visto in sfida 135 team di 45 scuole di 4 paesi (Croazia, Italia, Malta, Slovacchia), in Campidoglio sono stati consegnati i premi ai team vincitori delle nove categorie in gara.

XII Trofeo Internazionale Città di Roma

Rescue Primary: Tecno Robot, IC Maiorana di Roma

Rescue Secondary: Russel Team, IIS Russel di Garbagnate Milanese

Explorer Junior: Only M, IIS Cicerone di Sala Consilina

Explorer Senior: Pixel 8, IIS Faraday di Ostia

On Stage Primary: Lex robot, IC Gonzaga di Eboli (SA)

On Stage Secondary: Aurat, IIS Facchinetti di Castellanza (VA)

I primi classificati nella categoria On Stage e i secondi e terzi classificati nella categoria Soccer parteciperanno agli europei di Pescara dal 29 maggio al 1 giugno