Faccia a faccia tra studenti ed ex del Ferraris per parlare di lavoro

Oltre 570 studenti di terze, quarte e quinte incontrano 70 ex-alunni divenuti manager, professionisti ed imprenditori.

Si parte da un questionario poi si parla a 360° di lavoro e futuro per meglio orientare anche le scelte universitarie degli studenti.

L’impegno dell’associazione Alumni del Ferraris rappresentato dal presidente Stefano Cespa e dal vice presidente Alessandro Ballerio.

Dopo il felice esito dell’edizione del 2017, l’appuntamento con l’Alumni Day si rinnova il prossimo sabato, 14 aprile, presso l’aula magna del Liceo Scientifico “Galileo Ferraris” di Varese. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’associazione che riunisce gli ex alunni dell’istituto varesino e il Comitato genitori. Secondo uno schema ormai collaudato, un gruppo di ex studenti – oggi professionisti, imprenditori, dipendenti di aziende del territorio e/o multinazionali – condividerà la propria esperienza professionale e umana con gli studenti di terza, quarta e quinta del liceo Ferraris.

La dirigenza scolastica ha chiesto agli studenti di segnalare un interesse primario tra la vasta gamma delle professioni e dei percorsi universitari cui è possibile accedere. «L’attesa per questa edizione dell’Alumni Day è alta. Siamo certi – riferisce Stefano Cespa, presidente dell’associazione che raggruppa numerosi ex liceali del Ferraris – che incontrare i giovani studenti di quella che è stata un tempo la nostra scuola susciterà in noi la stessa emozione provata l’anno scorso».

«Abbiamo reclutato molti fra i nostri iscritti per organizzare i gruppi – ha precisato Alessandro Ballerio, vice presidente dell’Associazione Alumni del Ferraris – ma serve la disponibilità di altri ex alunni che desiderino offrire la propria testimonianza su cosa voglia dire scegliere una certa facoltà universitaria, nonché sulle opportunità e le prospettive offerte oggi dal mondo del lavoro. Invitiamo tutti gli Ex Alunni a partecipare a questa iniziativa e ad estendere l’invito ad altri ex compagni. Si tratta di un evento informale, che ci permetterà di rafforzare il legame tra gli studenti del Ferraris di ieri e di oggi».

Programma della mattinata di sabato 14 aprile 2018:

• Ore 9 – Registrazione e Welcome coffe

• Ore 9.30 – Inizio Lavori

• Ore 10.30 – Sessioni con gli Studenti del 3°,4° e 5° anno

• Ore 12 – Aperitivo finale