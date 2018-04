Fagiana “in gita”, recuperata e rilasciata

Nei giorni scorsi personale del nucleo Guardie Zoofile OIPA di Varese e Polizia Locale sono stati coinvolti nel recupero e liberazione di una fagiana.

Il volatile, probabilmente disorientato, è stato trovato nel centro cittadino e messo in sicurezza da un cittadino volontario dell’Associazione Nazionale Carabinieri il quale ha provveduto immediatamente a richiedere un intervento da parte della Polizia Locale per il recupero e la liberazione in un’adeguata zona boschiva.

Qualche anno fa, in casi simili, il cittadino allertava direttamente il nucleo provinciale di polizia venatoria, ma purtroppo con la soppressione della polizia provinciale, pur non essendoci stato un passaggio di competenze specifico, per interventi relativi ad animali selvatici non resta che rivolgersi al Corpo Forestale dello Stato oppure alle Polizie Locali.

Si ricorda altresì che in base alle leggi vigenti non è possibile prelevare animali selvatici dal territorio se non quelli soggetti a cacciagione e solo nei modi e nei tempi stabiliti.

«Nell’augurarci comunque una rapida e concreta soluzione del problema, si invitano i cittadini a collaborare ed avvisare qualora fosse necessario il Comando di Polizia Locale di Malnate (polizialocale@comune.malnate.va.it – tel. 0332-428516) oppure direttamente le Guardie Zoofile ai seguenti recapiti: guardievarese@oipa.org – tel. 334-3548724 (dalle 08:00 alle 20:00)», spiegano dal comando di Polizia Locale cittadino.

In materia di tutela degli animali, si ricorda che l’Amministrazione Comunale, oltre al progetto “DNA canino” ha destinato un ufficio amministrativo presso l’Area Pianificazione (Ufficio Tutela Ambientale tel. 0332-275239), nonché un Nucleo Controllo del Territorio presso la Polizia Locale specifico per attività di controllo in materia ambientale, ecologia e tutela animali.

L’Assessore all’Ambiente Giuseppe Riggi: «Abbiamo chiesto di aumentare l’attenzione sui controlli in materia ambientale e relativi alla tenuta di animali pertanto ringrazio, anche a nome di tutta la Giunta, e mi complimento con il Comando e con l’Ufficio Tutela Ambientale per l’attività svolta fin d’ora e soprattutto per saper sfruttare le sinergie tra le forze di Polizia Locale, uffici pubblici ed Associazioni di volontariato in azioni a tutela degli animali e dell’ambiente oltre che per l’attività di sensibilizzazione ed informazione rendendo un importantissimo servizio alla cittadinanza. Inoltre vorrei anticipare che a breve verrà rinnovata la Convenzione con l’OIPA al fine di far proseguire la collaborazione dei volontari con il Comando malnatese sia nell’attività di controllo del DNA canino e sia per verifiche più estese in tema di tenuta degli animali».