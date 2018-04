Fagioli su passaggio Banfi opposizione: “Cattive abitudini”

Stringatissimo il commento del sindaco Alessandro Fagioli sulla scelta dell’ex assessore Francesco Banfi di passare all’opposizione nel suo nuovo ruolo di consigliere comunale “Ognuno è responsabile delle proprie azioni di fronte alla cittadinanza ed ai gruppi politici – esordisce il primo cittadino apparso decisamente in affanno nella gestione del rimpasto di Giunta per far entrare Forza Italia che ha creato diversi maldipancia in maggioranza – Si reclama il vincolo mandato per i parlamentari, ma debbo purtroppo prendere atto che le cattive abitudini partono già dai consigli comunali”.

Nessuno accenno dal parte del sindaco Fagioli, sia nella nota sia in consiglio comunale, sulle motivazioni del rimpasto richieste durante la seduta dai consiglieri Francesco Licata e da Franco Casali.

Nessun commento neanche sul fatto che, come successo qualche mese fa a Fratelli d’Italia, anche Saronno al centro ha perso la rappresentanza in consiglio comunale restando però con due assessori in Giunta.

“L’importante – conclude il primo cittadino – è aver dimostrato col bilancio consuntivo 2017 che dei quattrini a disposizione siano stati tutti spesi a buon fine su strade scuole impianti sportivi senza spostare un solo euro sulla spesa corrente. Un record per Saronno”.