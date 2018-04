Fagnano, obiettivo raggiunto

Grande festa a Fagnano, dove la squadra di mister Ulisse Raza può gioire per il salto di categoria. Già sicure del primo posto Aurora Cantalupo e Insubria nei due gironi di Seconda, in Terza la Sommese fa un altro passo verso la promozione.

PRIMA CATEGORIA

Tutto fatto in Prima. Il Fagnano batte 3-2 il Tradate e va in Promozione. Tradatesi che vanno comunque al secondo di playoff, aspettando la vincente di Gorla Maggiore – Arsaghese. Gorlesi che chiudono con un pareggio 1-1 sul campo del San Marco, mentre ad Arsago Seprio cade l’Ispra 2-0. Playout tra Luino e Cairate, che si sono trovati di fronte anche domenica, con la vittoria dei grigiorossi 4-0 al “Margorabbia”. Chiudono la stagione con una vittoria il Tre Valli, che batte 1-0 l’Antoniana, e la Vanzaghellese, che regola 7-1 la Folgore Legnano. Colpo esterno per la Valceresio: 3-1 a Sacconago sul Cas.

CLASSIFICA: Fagnano 61; Tradate 55; Gorla Maggiore 53; Arsaghese 48; Ispra 39; Tre Valli 38; Valceresio, Cas 37; Vanzaghellese 34; San Marco 31; Antoniana 26; Folgore Legnano 24; Cairate 15; Luino 10. VERDETTI: Fagnano in Promozione. Playoff: 1° turno: Gorla Maggiore – Arsaghese; 2° turno: Tradate. Playout: Luino – Cairate.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

L’Aurora Cantalupo, già sicura del primo posto, non fa sconti e batte 1-0 il Gorla Maggiore. La Crennese batte 4-0 il Kolbe e sale al secondo posto. Il Lonate Ceppino cade 2-1 a Beata Giuliana, mentre vince la Gallaratese che supera 1-0 il Lonate Pozzolo. Tre punti anche per il Samarate grazie al 3-2 sulla Virtus Cantalupo, termina 1-1 tra Borsanese e Arnate. Pari anche nel derby tra Rescaldinese e Rescalda: 2-2; il Canazza supera 2-1 la Robur.

CLASSIFICA: Aurora Cantalupo 71; Crennese 58; Gorla Minore 55; Lonate Ceppino 54; Gallaratese 50 Samarate 45; Kolbe, Lonate Pozzolo 40; Rescaldinese, Beata Giuliana 38; Arnate 36; Virtus Cantalupo, Borsanese 32; Canazza 26; Rescalda 18; Robur 15,

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

L’Insubria continua a vincere e il San Luigi viene piegato 5-0. Conferma la seconda piazza la Cuassese grazie all’1-0 sulla Lavena Tresiana, ma non si stacca il San Michele che passa 1-0 a Malnate. Il CantelloRasa vince 10-0 sulle macerie del Viggiù e prende un po’ di margine dal Caravate, sconfitto in casa 5-3 dalla Ternatese. Sconfitta per il Buguggiate, 2-1 a Sumirago, la Calcinatese passa 1-0 a Porto Ceresio, termina invece 2-2 tra Aurora Induno e Laveno Mombello.

CLASSIFICA: Insubria 72; Cuassese 60; San Michele 58; CantelloRasa 53; Caravate 49; Buguggiate 43; Laveno Mombello 41; Calcinatese 40; Ternatese, Ceresium Bisustum 38; Aurora Induno 34; San Luigi Albizzate 31; Sumirago 29; Malnatese 23; Lavena Tresiana 18; Viggiù 8.

TERZA CATEGORIA

La Sommese batte 2-0 il Rancio e allunga ancora sul Bosto, frenato sullo 0-0 a Coarezza. L’Olona ottiene tre punti importanti grazie al 2-0 sul campo della France Sport, mentre cade l’Eagles, sconfitto 3-1 a Casciago contro la Casmo. Rotondo successo per l’Angerese: 6-0 sul Mascia, così come per la Casport che supera 5-1 la Pro Cittiglio. Posta piena anche per la Jeraghese grazie al 2-1 sul Varano e con lo stesso punteggio il Don Bosco festeggia a Cuvio.