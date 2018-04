Fagnano, Promozione sempre più vicina

(Foto Claudio Peruzzo)

A tre giornate dalla fine del campionato, ci sono ancora tanti verdetti sospesi. In Prima Categoria però il Fagnano è a un passo dall’aggiudicarsi il primo posto, mentre in Seconda hanno già festeggiato Insubria e Aurora Cantalupo. In Terza si avvicina al traguardo la Sommese.

PRIMA CATEGORIA

Il Fagnano passa 2-1 sul campo della Valceresio e si porta a +3 dal Tradate, fermato in casa 1-1 dalla Vanzaghellese. Vittoria interna per il Gorla Maggiore che conferma il terzo posto grazie al 2-0 sulla Folgore Legnano e tiene a distanza l’Asraghese, vittoriosa 1-0 a Cairate. Successi interni per 3-1 per il Luino Maccagno sul San Marco e per il Tre Valli sul Cas, termina 1-1 tra Ispra e Antoniana.

CLASSIFICA: Fagnano 58; Tradate 55; Gorla Maggiore 52; Arsaghese 45; Ispra 39; Cas Sacconago 37; Tre Valli 35; Valceresio 34; Vanzaghellese 31; San Marco 30; Antoniana 26; Folgore Legnano 24; Cairate 12; Luino 10.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

L’Aurora Cantalupo, che ha già festeggiato la vittoria del campionato, non si ferma e vince 3-0 anche ad Arnate. La Crennese pareggia 2-2 il derby contro la Gallaratese e rimane al secondo posto con il Gorla Minore, che a sua volta impatta 2-2 con il Kolbe. Vince il Lonate Ceppino, 3-1 sul Canazza, mentre cade il Samarate 3-1 sul campo della Robur. Bella vittoria per il Lonate Pozzolo, 4-1 sulla Rescalda, così come per la Rescaldinese che supera 3-1 il Beata Giuliana. Finisce 2-2 tra Virtus Cantalupo e Borsanese.

CLASSIFICA: Aurora Cantalupo 68; Crennese, Gorla Minore 55; Lonate Ceppino 54; Gallaratese 47; Samarate 42; Kolbe, Lonate Pozzolo 40; Rescaldinese 37; Arnate, Beata Giuliana 35; Virtus Cantalupo 32; Borsanese 31; Canazza 23; Rescalda 17; Robur 15.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Non fa sconti l’Insubria che nonostante la vittoria del campionato già in tasca supera 3-0 il Sumirago. Si prende la seconda piazza la Cuassese grazie al successo 1-0 di Buguggiate e al pareggio senza reti tra San Michele e Caravate. Il CantelloRasa cade a Laveno 5-2, mentre termina 2-2 tra Calcinatese e Malnatese. Colpo esterno per l’Aurora Induno, 3-1 in casa della Lavena Tresiana, la Ternatese rifila un 4-1 al San Luigi Albizzate, mentre il Ceresium espugna 3-1 Viggiù.

CLASSIFICA: Insubria 69; Cuassese 57; San Michele 55; CantelloRasa 50; Caravate 49; Buguggiate 43; Laveno Mombello 40; Calcinatese 37; Ternatese, Ceresium Bisustum 35; Aurora Induno 33; San Luigi 31; Sumirago 26; Malnatese 23; Lavena Tresiana 18; Viggiù.

TERZA CATEGORIA

La Sommese regola 3-1 a domicilio la Pro Cittiglio e vola a +5 sul Bosto, bloccato sul 3-3 dalla France Sport. Sconfitta per il Coarezza 3-1 a Caronno Varesino contro le Eagles, l’Olona pareggia 2-2 contro l’Angerese, risale la Jeraghese grazie al successo 2-1 sul campo del Don Bosco. Senza reti la sfida tra Rancio e Fulcro Travedona, poker del Varano sulla Casport: 4-1 il finale. Riposo per la Casmo, il Cuvio passa 3-1 in casa del Mascia.