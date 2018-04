Fanfulla, basta un punto. Il Busto 81 spera ancora

Saranno gli ultimi 90’ di stagione regolare per Eccellenza e Promozione. Ancora tante le situazioni in ballo, tra primi posti e lotta salvezza. Tutti in campo domenica 29 aprile (ore 15.30) per l’ultima emozionante giornata.

ECCELLENZA

Al Cavenago Fanfulla basterà fare un punto a Lodi contro il Sancolombano per risalire in Serie D. Il Busto 81 deve vincere in casa contro il Legnano e sperare in un passo falso del Fenegrò a Castellanza per accedere direttamente ai playoff nazionali senza passare dagli spareggi regionali. Passo d’addio per l’Fbc Saronno alla “Bombonera” di Besozzo contro il Verbano, sperando che la situazione societaria si risolva presto. Già retrocesso anche il Gaggiano, che sarà ospite della Sestese al “Milano”, mentre l’Union Cassano farà visita al Vigevano, che dovrà cercare la salvezza tramite playout. Di fronte avrà il Lomellina, impegnato a Calvairate. Solo per le statistiche Alcione – Ardor Lazzate, mentre il turno di riposo ha già mandato in vacanza l’Accademia Pavese.

CLASSIFICA: C. Fanfulla 68; Busto 81 65; Fenegrò 57; Verbano 54; Legnano 48; Castellanzese 44; Ardor Lazzate 43; Union Cassano 40; Sancolombano 39; Sestese 37; Accademia Pavese 36; Calvairate 35; Alcione 33; Lomellina 30; Vigevano 26; Gaggiano 22; Fbc Saronno 15.

PROMOZIONE

Sarà un ultimo turno da cuori forti in Promozione. Quattro squadre sono ancora in corsa per il primo posto. Favorita d’obbligo è la Rhodense, che ha un minimo margine da gestire, ma in casa dell’Uboldese non sarà facile fare tre punti. Dietro di un punto, la Castanese avrà una sfida sulla carte tranquilla con il Cob 91. Devono sperare nei passi falsi delle due milanesi il Gavirate, impegnato in casa contro la Guanzatese, e l’Olimpia, che farà visita alla Base 96. In zona salvezza la Lentatese sarà ospite della Lentatese, il Bresso andrà a Brevvia, mentre il Morazzone avrà un impegno casalingo contro la Belfortese. Stagione già finita con una salvezza tranquilla per la Besnatese, che affronterà il turno di riposo.