Fanfulla e Busto 81, botta e risposta

Manca poco alla fine del campionato e la lotta per il primo posto di fa sempre più vivace in Eccellenza e in Promozione. Vince il Fanfulla, ma il Busto 81 risponde presente. Un piano sotto la Castanese batte l’Uboldese, ma la Rhodense rimane attaccata.

ECCELLENZA

Il Cavenago Fanfulla liquida 2-0 il Lomellina e rimane al primo posto. Risponde il Busto 81 che regola con un bel 4-1 il Sancolombano. Il Verbano perde invece in casa contro l’Union Cassano 1-0 e viene raggiunto al terzo posto dal Fenegrò, vittorioso 1-0 nello scontro diretto contro il Legnano. Prosegue l’ottimo momento della Castellanzese che supera 3-0 l’Accademia Pavese, pareggia invece l’Ardor Lazzate 2-2 a Vigevano. Colpo salvezza per la Sestese grazie all’1-0 conquistato sul campo dell’Alcione, termina invece senza reti tra Calvairate e Gaggiano. Turno di riposo per l’Fbc Saronno.

CLASSIFICA: C. Fanfulla 68; Busto 81 65; Verbano, Fenegrò 54; Legnano 49; Castellanzese 44; Union Cassano 43; Sestese, Ardor Lazzate 40; Sancolombano 39; Alcione, Accademia Pavese 36; Calvairate 35; Lomellina, Vigevano 27; Gaggiano 19; Fbc Saronno 15.

PROMOZIONE

Castanese e Rhodense rimangono appaiate al primo posto. I neroverdi superano 3-0 a Castano Primo l’Uboldese, la risposta degli arancioni milanesi arriva con il 2-1 rifilato alla Guanzatese. Il Gavirate pareggia 1-1 a Morazzone e si ritrova a tre punti dalla coppia di vetta, mentre torna al successo l’Olimpia passando 2-1 a Lentate. Turno di riposo la Vergiatese, la Besnatese è stata fermata sull’1-1 casalingo dall’Universal Solaro. Vittorie esterne per la Belfortese, 1-0 a Portichetto, e per il Brebbia, 1-0 in casa della Base 96. Divertente 2-2 tra Bresso e Cob 91.