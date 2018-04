Fanfulla a Cassano Magnago, Busto 81 contro l’Fbc Saronno. Big match in Promozione

Terzultima di campionato per Eccellenza e Promozione. Prosegue la sfida a distanza tra Fanfulla e Busto 81 per il primo posto in Eccellenza. Grande sfida invece un piano più in basso: la Castanese sarà ospite della Rhodense. Tutti in campo domenica 22 aprile alle ore 15.30.

ECCELLENZA

A tre giornate dalla fine la corsa per il primo posto è ancora molto avvincente. Il Cavenago Fanfulla non avrà vita facile sul campo dell’Union Cassano, che vuole dimostrarsi ammazza grandi. Non dovrebbe avere problemi invece il Busto 81, ospite di un Fbc Saronno in seria difficoltà, non solo in campo. Riposerà il Legnano, il Verbano farà visita al Sancolombano, mentre il lanciato Fenegrò si giocherà le chance di terzo posto sul campo dell’Accademia Pavese. La Sestese proverà a blindare la salvezza contro la Castellanzese, ma i neroverdi sono in forma strepitosa. Chiudono la giornata Gaggiano – Alcione e Ardor Lazzate – Calvairate.

CLASSIFICA: C. Fanfulla 65; Busto 81 62; Fenegrò 54; Verbano 53; Legnano 48; Castellanzese 41; Union Cassano, Ardor Lazzate 40; Sancolombano 38; Sestese 37; Accademia Pavese 36; Calvairate 35; Alcione 33; Lomellina 27; Vigevano 26; Gaggiano 19; Fbc Saronno 15.

PROMOZIONE

Fari puntati su Rho, dove nel match tra Rhodense e Castanese ci sarà in palio il primo posto. Le inseguitrici proveranno ad accorciare: il Gavirate in casa contro il Bresso, l’Olimpia a Ponte Tresa contro il Portichetto. Turno di riposo per l’Uboldese, proverà a rientrare nella lotta playoff la Vergiatese, che se la vedrà contro la Besnatese. Il Morazzone andrà a Brebbia, mentre la Belfortese proverà a sfruttare il turno casalingo contro la Base 96. Cob 91 – Guanzatese e Universal Solaro – Lentatese saranno le gare che chiuderanno il turno.