Il Fanfulla festeggia il ritorno in Serie D

Bastava un punto al Cavenago Fanfulla e così è stato anche se i bianconeri si stavano rovinando la festa. In Promozione le 38 giornate di stagione regolare non sono bastate per eleggere una regina.

ECCELLENZA

Qualche brivido, ma alla fine è stata festa. Il Cavenago Fanfulla ribalta il Sancolombano, che si era portato sul doppio vantaggio, vincendo 3-2 e festeggia il ritorno in Serie D dopo un anno di Eccellenza. Alle sue spalle la sconfitta del Busto 81 in casa contro il Legnano (1-2) permette comunque ai ragazzi di mister Tricarico di accedere ai playoff nazionali grazie alla Castellanzese, che ferma sul 2-2 il Fenegrò. Ai playout andranno la Lomellina che incassa un pesante 4-0 a Calvairate, e il Vigevano, che invece conclude la stagione regolare con il successo 2-0 sull’Union Cassano. Chiudono la stagione con una vittoria il Verbano, che rifila un pesante 8-0 all0Fbc Saronno, l’Ardor Lazzate che passa 3-2 in casa dell’Alcione e il Gaggiano che passa 3-2 a Sesto Calende. Playout tra Vigevano e Lomellina si giocheranno domenica 6 e 13 maggio con andata a Vigevano e ritorno in casa della Lomellina, che avrà il vantaggio negli scontri diretti e potrà salvarsi anche con due pareggi.

CLASSIFICA: C. Fanfulla 74; Busto 81 68; Verbano, Fenegrò 58; Legnano 52; Castellanzese 48; Ardor Lazzate 46; Union Cassano 43; Sancolombano, Sestese 40; Calvairate 38; Alcione, Accademia Pavese 36; Lomellina, Vigevano 30; Gaggiano 25; Fbc Saronno 15. VERDETTI: Cavenago Fanfulla in Serie D. Busto 81 ai playoff nazionali. Playout tra Lomellina e Vigevano. Retrocessi Gaggiano e Fbc Saronno.

PROMOZIONE

Sarà spareggio a due per decidere la vincitrice del Girone A. Alla Rhodense non è bastata la vittoria 4-0 di Uboldo per festeggiare. Alla Castanese basta l’1-0 sul Cob 91 per rimandare tutto allo spareggio che si terrà sabato 5 maggio. Gavirate e Olimpia si dovranno invece sudare la promozione ai playoff. Il Gavirate non è andato oltre il 2-2 casalingo contro la Guanzatese, mentre a l’Olimpia conclude la stagione perdendo 3-1 in casa della Base 96. Retrocedono la Guanzatese e il Portichetto, sconfitto in casa 1-0 dall’Universal Solaro, mentre il Brebbia si guadagna i playout grazie al successo 2-1 sul Brebbia. Negli spareggi salvezza incontrerà la Belfortese che vince 2-1 a Morazzone. Chiude con una sconfitta la Vergiatese, trafitta 3-0 in casa dalla Lentatese.