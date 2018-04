Fanfulla per scappare, Busto 81 per tenere la scia

Quartultima giornata per i campionati di Eccellenza e Promozione. Il traguardo si avvicina e in Eccellenza sono due le squadre ancora in corsa per il primo posto: Cavenago Fanfulla e Busto 81. Lotta estesa a più squadre in Promozione, con la Rhodense in testa al gruppo, ma con il turno di riposo da affrontare. Tutti in campo domenica 15 aprile alle ore 15.30.

ECCELLENZA

Il Fanfulla troverà sulla propria strada il Lomelliina alla “Dossenina” e proverà a vincere per tenersi stretto il vantaggio di tre punti sul Busto 81, che invece ospiterà il Sancolombano. Sfida interna anche per il Verbano, che alla Bombonera di Besozzo se la vedrà contro un Union Villa Cassano in buona forma. Scontro d’alta classifica tra Fenegrò e Legnano, la Castellanzese proverà ad allungare la striscia positiva anche contro l’Accademia Pavese. Farà visita alla Sestese l’Alcione, mentre osserverà il turno di riposo l’Fbc Saronno. Chiudono il quadro di giornata Vigevano – Ardor Lazzate e Calvairate – Gaggiano.

CLASSIFICA: C. Fanfulla 62; Busto 81 59; Verbano 53; Fenegrò 51; Legnano 48; Ardor Lazzate 39; Castellanzese, Sancolombano 38; Union Cassano 37; Accademia Pavese 36; Sestese, Calvairate 34; Alcione 33; Lomellina 27; Vigevano 25; Gaggiano 18; Fbc Saronno 15.

PROMOZIONE

Tre squadre in tre punti al comando e inseguitrici non troppo lontane. Tutto aperto quindi nel Girone A con quattro giornate da giocare. Guida la Rhodense (53 punti ma turno di riposo ancora da affrontare), che dovrà stare attenta alla trasferta in casa di una Guanzatese rivitalizzata. Un punto indietro la Castanese, che non avrà vita facile contro l’Uboldese, mentre il Gavirate (a quota 51) sarà impegnato a Morazzone. Per rientrare nel ballo per il primo posto, l’Olimpia dovrà trovare i tre punti a Lentate, mentre riposerà la Vergiatese. Sfida salvezza per la Belfortese a Portichetto, il Brebbia proverà a fare punti in casa della Base 96, mentre il Cob 91 sarà ospite del Besso. Sfida interna per la Besnatese contro l’Universal Solaro.