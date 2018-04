Fanfulla, Serie D a un punto

È stata una domenica emozionante, la penultima per i campionati di Eccellenza e Promozione. Il Fanfulla si avvicina alla Serie D, mentre in Promozione lo 0-0 tra Rhodense e Castanese lascia tantissime variabili per il primo posto.

ECCELLENZA

Il rigore di Battaglino regala al Cavenago Fanfulla la vittoria 1-0 a Cassano Magnago contro l’Union Villa e avvicina i suoi alla Serie D. Basterà un punto nell’ultima di campionato la settimana prossima ai bianconeri per festeggiare. Il Busto 81 prova a crederci ancora e rifila un 6-0 all’Fbc Saronno. Il Fenegrò tiene aperte le speranze playoff passando 3-1 in casa dell’Accademia Pavese, mentre il Verbano pareggia 0-0 a Sancolombano e saluta le speranze promozione. Turno di riposo per il Legnano, la Castellanzese prosegue nel momento positivo vincendo 2-0 a Sesto Calende. Larga vittoria per l’Ardor Lazzate, 4-0 sul Calvairate, il Gaggiano si regala una giornata positiva superando 6-1 l0Alcione, mentre il Lomellina batte 2-0 il Vigevano.

CLASSIFICA: C. Fanfulla 68, Busto 81 65; Fenegrò 57; Verbano 54; Legnano 48; Castellanzese 44; Ardor Lazzate 43; Union Cassano 40; Sancolobano 39; Sestese 37; Accademia Pavese 36; Calvairate 35; Alcione 33; Lomellina 30; Vigevano 26; Gaggiano 22; Fbc Saronno 15.

PROMOZIONE

Grande lotta per il primo posto, si deciderà tutto negli ultimi 90’ di settimana prossima. Lo 0-0 tra Rhodense e Castanese permette a Gavirate e Olimpia di sperare ancora. I ragazzi di mister Iori hanno battuto 2-1 il Bresso, mentre a Ponte Tresa tutto facile: 3-0 sul Portichetto. Turno di riposo per l’Uboldese, non ne approfitta la Vergiatese, sconfitta in casa 3-2 dalla Besnatese. Sconfitta anche per il Morazzone, 2-1 a Brebbia, pareggio amaro per la Belfortese, raggiunta sull’1-1 nel finale dalla Base 96. Colpo esterno che vale la salvezza per la Lentatese a Solaro, finisce 1-1 tra Cob 91 e Guanzatese.