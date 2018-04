Farmaci a domicilio e trasporto gratuito: come richiederli

«Gli anziani e cittadini in condizioni di limitata autonomia non devono preoccuparsi per la chiusura dell’ambulatorio di via Porro, perché i nuovi servizi sono pensati proprio per venire incontro alle loro esigenze». A rispondere ai timori degli utenti dell’ambulatorio di fianco alla biblioteca, che da mercoledì è chiuso, è l’assessore ai Servizi sociali Cecilia Zaini.

«Il trasporto gratuito verso tutti gli ambulatori medici del paese e il servizio di consegna a domicilio dei farmaci, già in funzione a Induno Olona, sono facili da utilizzare – prosegue l’assessore – Già da alcuni mesi lo abbiamo spiegato a tutti gli utenti di via Porro, che non erano molti, fornendo tutte le indicazioni. Ci teniamo molto al fatto che questi cittadini non si trovino in difficoltà e si sentano accompagnati all’utilizzo dei nuovi servizi»

Ecco come fare per richiedere i due servizi.

Trasporto gratuito per gli ambulatori medici

Il servizio per l’autotrasporto da e per gli ambulatori dei medici di base è gratuito ed è destinato ai cittadini disabili, anziani soli e malati, alle persone non autosufficienti o in condizioni di limitata autonomia, senza aiuti domiciliari e/o familiari.

Non è previsto il trasporto di persone in carrozzella.

Il servizio è prenotabile in A.S.Far.M. telefonando allo 0332-206.001 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17.

Richiedere la consegna di medicinali a domicilio

Il servizio per la consegna a domicilio dei farmaci prescritti con ricetta del medico di base è destinato ai cittadini disabili, anziani soli e malati, alle persone non autosufficienti o in condizioni di limitata autonomia, senza aiuti domiciliari e/o familiari e impossibilitati a recarsi in farmacia.

Il servizio è prenotabile in Comune telefonando allo 0332-273.273 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11, indicando: nome, cognome, indirizzo e la farmacia di Induno prescelta.

Un incaricato di A.S.Far.M provvederà al ritiro a domicilio delle ricette, all’acquisto e alla consegna dei farmaci al domicilio indicato entro 24 ore, insieme allo scontrino.

Il costo del farmaco sarà maggiorato di 1 euro per le spese di consegna.