I Farmacisti al fianco della polizia contro le auto sospette

Un’apparecchiatura per individuare le auto sospette in città. È il dispositivo che Federfarma donerà alla Polizia di Stato di Varese nel corso dell’Assemblea dei soci che si svolgerà lunedì 16 aprile alle ore 21 all’Ata Hotel di via Albani 73 a Varese.

Alla serata prenderà parte il Commissario Capo della Polizia di Stato dott. Francesco Sammartino, che illustrerà le attività di prevenzione e sorveglianza effettuate dalla Questura di Varese.