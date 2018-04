Ferraro e Urso “firmano” la Maratonando per Cassano

Primo successo stagionale nelle gare del “Piede d’oro” per Ederuccio Ferraro e per Rosanna Urso che ieri – domenica 29 aprile – si sono aggiudicati la 18a edizione della “Maratonando per Cassano” sulla distanza dei 10 chilometri.

A Cassano Magnago si sono dati appuntamento ben 610 podisti per affrontare una prova, organizzata in maniera impeccabile dal G.S. Maratoneti Cassano, e dedicata alla raccolta fondi per la lotta alla sclerosi multipla. La gara si è disputata sotto un cielo soleggiato e con una temperatura ottimale.

Lotta serrata fino al traguardo per i principali protagonisti in campo maschile: Ferraro (AttivaSalute Team) ha chiuso la fatica in 34’30” e regolato di soli 4″ Marco Brambilla (Casorate). Ancora a podio Giuseppe Bollini del Circuito Running (34’38”) che ha preceduto con buon margine Antonio Vasi (Cardatletica) e Daniele Ravelli (Arcisate).

In campo femminile Rosanna Urso – Athlon Runners – ha tenuto un ritmo impossibile per le principali avversarie chiudendo in 40’44”, netto vantaggio sul duo del Valbossa composto da Marta Dani e Sofia Barbetta. Ai piedi del podio “rosa” Chiara Naso (AttivaSalute) ed Eugenia Vasconi (Team DiBi).

Il “Piede d’Oro” proseguirà domenica prossima – 6 maggio – con la ottava prova del programma stagionale. La carovana podistica si sposterà ad Arsago Seprio per una novità del calendario 2018, la Arsalonga voluta dal GPA, Gruppo Podistico Arsaghese.