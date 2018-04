Festa del lavoro, street food e atleti speciali

Ecco gli appuntamenti del fine settimana che “arriva” fino al Primo Maggio

METEO – Temperature più basse e possibilità di rovesci nel fine settimana. Secondo le previsione del Centro Geofisico Prealpino sabato al mattino in parte soleggiato, nel pomeriggio più nuvole ma solo rari rovesci serali lungo le Prealpi, oppure asciutto. Temperature massime nuovamente in rialzo. Domenica molto nuvoloso con alcune piogge, locali rovesci e temporali, più frequenti nel pomeriggio su Prealpi e pianura pedemontana. Sulla bassa padana schiarite e perlopiù asciutto.

INCONTRI

Varese – Venerdì sera (18) si terrà la cerimonia di apertura dei giochi regionali di Special Olympics al PalA2a. Una cerimonia allestita dallo Studio Festi: per questo il palazzetto aprirà alle 17, ed è consigliato l’arrivo in tempo per la Cerimonia di Apertura dei Giochi, che sarà presentata da Paola Saluzzi e da Pier Bergonzi, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Gli atleti coinvolti saranno 683 e toccherà anche le città di Gallarate, Tradate, Casorate Sempione e Arsago Seprio – Tuto il programma

Varese – Domenica incontro “L’antico a portata di mano-Un viaggio unico nella collezione di Casa Pogliaghi”. Le guide di Archeologistics accompagneranno con visite speciali, alla scoperta delle eclettiche sale e della genialità dell’artista-collezionista Lodovico Pogliaghi, che al Sacro Monte di Varese creò la sua straordinaria raccolta d’arte. Ogni visita affronterà una tematica particolare per farvi scoprire aspetti inediti di questa collezione unica nel suo genere e della figura dell’artista. Per informazioni e prenotazioni: Cell: 366 4774873 – 328 8377206

Varese – “La Bella Epoque al Palace Hotel e al Kursaal”, domenica gita con le “Uscite Narranti” alle 15 in Via G.L.Zucchi (ingresso Isaac Newton). Sulla cima del colle Campigli il meraviglioso Palace Hotel fa ancora bella mostra di sè in ricordo dei bei tempi andati… Gli incantevoli panorami nel verde e i posti esclusivi che in passato ci hanno reso famosi. Durata 3h circa. www.officinambiente.org

Varese – Torna la bella iniziativa organizzata da Enaip e una serie di negozi varesini. L’evento è in memoria di Barbara Pinchetti e il ricavato sarà devoluto all’AIL Varese Onlus, Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi.

Domenica 29 aprile alle ore 18 al teatro Apollonio sfileranno gli abiti più di moda quest’estate e la manifestazione sarà curato dagli studenti dell’Enaip. – Tutto il programma

Varese – L’appuntamento con Magic Show, un grande raduno di appassionati di magia organizzato da AssoKappa, è per la sera di sabato 28 e tutta la giornata di domenica 29 aprile nelle sale del Centro Congressi Ville Ponti di Varese. Il biglietto di ingresso è di 10 euro. – Tutto il programma

Bodio Lomnago – Venerdì in salsa brasiliana da Le Pine. Appuntamento venerdì 27 aprile dalle 20 alle 23 con il piattone degustazione composto da picanha, ananas, feijoada con riso e gamberi al cocco e insalata – Tutto il programma

Galliate Lombardo – Spostato al 27 maggio – Domenica 29 aprile alle ore 14.30 si partirà dal Centro Civico La Corte per fare “Quattro passi per Galliate”. Una passeggiata tra storia e poesia per le vie del paese – Tutto il programma

Gemonio – Sabato 28 aprile vi aspetta un lungo sabato Resistente. Torna infatti, Resistenza in Festa, una delle feste più longeve della provincia di Varese e l’appuntamento è al parco delle feste di Gemonio per una giornata ricca di iniziative. Organizzato dal Collettivo il Farina, Resistenza in Festa è alla sua 21° edizione, come sempre per diffondere memoria e antifascismo, decrescita e sostenibilità, antirazzismo e condivisione. In programma laboratori per bambini, stand gastronomico, concerto dei Bluebeaters – Tutto il programma

Laveno Mombello – Torna per la seconda edizione a Laveno Hop Hop Street Food. Appuntamento il 27, 28, 29 e 30 aprile dalle 10 e 30 alle 00.00 in Piazza Vittorio Veneto. Saranno presenti una selezione di Stand, Truck e Bici eccezionale. L’evento è organizzato in collaborazione al Comune di Varese e alla Proloco. L’evento si terrà anche in caso di pioggia, posti a sedere.

Leggiuno – L’associazione nazionale Alpini sezione di Leggiuno Sangiano organizza nei giorni di 28-29 aprile e primo maggio presso la propria sede in via Dante Alighieri la tradizionale alborellata. – Tutto il programma

Maccagno con Pino e Veddasca – Domenica 29 aprile il CAI Luino con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca propone la visita alla mostra di piante medicinali. L’evento è a cura di Mario Vassuri, esperto naturalista, in occasione dell’evento “Garabiolo in fiore”. Le piane saranno esposte presso le piazzetta della chiesa di Garabiolo dalle 10 alle 17. – Tutto il programma

Albizzate – Domenica 29 aprile apre l’oratorio Visconteo di Albizzate. La piccola perla di metà 1300 sarà visitabile nell’ambito della manifestazione “Terra, arte e radici”. L’appuntamento è alle 15 con la musica medievale al suono della ghironda e del liuto barocco con Luigi giorgetti e il maestro Alberto Crugnola. – Tutto il programma

Viggiù – Porte aperte ai Musei (Parco Butti e Parco di Villa Borromeo) che saranno a disposizione dei visitatori. Dalle 16 alle 19 – Tutto il programma

Oggiona con Santo Stefano – L’Amministrazione Comunale di Oggiona con Santo Stefano, in collaborazione con la Pro loco, organizza per domenica 29 aprile 2018 un tour itinerante in bicicletta per bambini e famiglie nel territorio di Oggiona con Santo Stefano. Il ritrovo è alle nel piazzale del Comune in via Bonacalza 144, si parte poi alle 9.45 – Tutto il programma

Somma Lombardo – Alla Diga del Panperdunto, domenica 29 aprile, alle ore 15.30 ci sarà la visita guidata a piedi dello snodo idraulico che prevede una passeggiata per ammirare l’opera di presa, lo sbarramento sul Ticino, la scala di risalita dei pesci, il museo delle acque italo svizzere e il giardino dei giochi d’acqua. Il costo per la visita è di 6,00 € a persona (gratuito per i bambini fino ai 10 anni), ha durata di 90 minuti circa su un percorso di 1,5 km. Prenotazione Obbligatoria. Per informazioni sulle visite guidate potete contattarci alla mail visit@panperduto.it oppure al numero 0331/259752.

Busto Arsizio – Un weekend di Silent Disco al Museo del Tessile. Dal 27 al 29 aprile l’appuntamento con la festa silenziosa – Tutto il programma

Legnano – Quattro scuole per un viaggio nel mondo della danza e della musica dell’Est. È in programma venerdì 27 aprile (inizio ore 21), al Teatro Città di Legnano Talisio Tirinnanzi, il secondo Festival di Danza e Musica dal Mondo “La Fabbrica del Canto”. – Tutto il programma

SPORT

Busto Arsizio – Torna in provincia il “Gensan Italian Showdown“ che da venerdì a domenica vede impegnati in pedana mille concorrenti. Gli atleti, che provengono da ben 23 Paesi, portano in gara alcuni “workout” di fitness – Tutto il programma

Cassano Magnago – Aprile molto intenso per gli iscritti alle gare del “Piede d’Oro” che domenica 29 aprile saranno impegnati nella quarta prova di questo mese, la settima del programma 2018. In calendario c’è la 18a edizione della “Maratonando per Cassano” organizzata dal GS Maratoneti Cassano Magnago con il quartier generale posizionato in via Ungaretti 1 (scuole Fermi / Biblioteca).- Tutto il programma

BAMBINI

Brebbia – Il Comune di Brebbia organizza “Ucci Ucci sento odor di …. I mille profumi delle fiabe”: l’iniziativa si terrà sabato 28 aprile alle 15 all’Audirorium della Scuola Don Guido Macchi. – Tutto il programma

Lavena Ponte Tresa – Pontemagico, l’iniziativa culturale che anima Lavena Ponte Tresa, compie 15 anni e si rinnova con nuove proposte e nuove sfide. Continua per tutto il fine settimana con tante proposte: dalle letture per bambini al divertimento, dal confronto con temi di grande attualità alle premiazioni delle tre sezioni del concorso Pontemagico, il concorso canoro, il concorso arte ambientale e il concorso letterario. – Tutto il programma

Domenica 29 aprile la libreria Potere ai bambini di Varese sarà presente alla manifestazione Pontemagico 2018 con il laboratorio “Tanti e diversi”. Il laboratorio si terrà in due turni (ore 15.30 / ore 16.45) presso la Biblioteca comunale “Lidia Macchi” – Tutto il programma

TEATRO

Varese – “Un altro Everest” è lo spettacolo in programma per la Stagione Speakeasy Varese. Appuntamento allo Spazio Yak alle 19 e 30 per l’aperitivo, alle 21 lo spettacolo teatrale. Jim Davidson e Mike Price sono due amici. Sono una cordata. Nel 1992 decidono di scalare la loro montagna: il Monte Rainier nello stato di Washington, Stati Uniti. Il sogno di una vita, una vetta ambita da ogni scalatore, un passaggio obbligatorio per chi, nato in America, vuole definirsi Alpinista. “The Mountain” come la chiamano a Seattle. Ma le cose non sono mai come ce le aspettiamo e quella scalata non sarà solo la conquista di una vetta. Sarà un punto di non ritorno, un cammino impensato dentro alle profondità del loro legame, un viaggio che durerà ben più dei 4 giorni impiegati per raggiungere la cima.

Besozzo – Sabato 28 aprile alle ore 21.00 al Teatro Duse, all’interno della stagione teatrale del Comune di Besozzo, la brillante commedia “Ore d’amore” scritto da Rosario Lisma per Nicola Stravalaci e Debora Zuin. – Tutto il programma

Cassano Valcuvia – Sabato 28 aprile, alle 21, Arianna Scommegna, attrice più volte premiata per la grande capacità interpretativa (Premio Hystrio 2011 e Premio Ubu 2014) porta sul palcoscenico del Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, nell’ambito della stagione organizzata da Teatro Periferico, La Molli – Divertimento alle spalle di Joyce, di Gabriele Vacis e della stessa Arianna Scommegna, prodotto da ATIR Teatro Ringhiera. – Tutto il programma

MUSICA

Varese – Sabato sera appuntamento con Brunori Sas al Teatro di Piazza Repubblica. Il cantautore calabrese farà tappa per una data del suo tour “Brunori a teatro – canzoni e monologhi sull’incertezza” – Tutto il programma

Varese – Al Twiggy Cafè venerdì 27 aprile Pogodisco, dj-set a cura di Deejay Dave, sabato un party a 45 giri con Lost&Found. Domenica 29 aprile (ore 21:30, ingresso libero) si ripercorre la storia musicale di Elliott Smith. In occasione del ventennale della pubblicazione di Either/Or, Fabrizio Peccerillo, Mattia Tavani, Davide Colombo e Alessio Gavioli arrangeranno i brani più significativi del cantautore di Omaha per celebrarne la grandezza umana e artistica.

Varese – Alle Cantine Coopuf di Varese serata hip hop con il secondo appuntamento della stagione con lo Stato Brado Crew. Sabato si terrà il concorso per giovani band nel #rugbyvaresemusicchallenge mentre domenica appuntamento teatrale con “Stravaganza” di Dacia Maraini, Regia Angela Penna.

Albizzate – Sabato 28 aprile al The Family concerto con Andrea Cubeddu, gradito ritorno a The Family. Il giovane cantautore blues, di origine sarda, porta la sua musica che affonda le radici nella tradizione del Blues del Delta e del Mississippi Hill Country Blues. Ingresso libero. Il locale è aperto tutto il fine settimana.

Busto Arsizio – Circolo ARCI Gagarin omaggia l’istituzione su cui si fonda la nostra Repubblica con la seconda edizione di “Lavorare Stanca”, festival interamente dedicato al lavoro. Appuntamento venerdì e sabato – Tutto il programma

ARTE

Varese – La Galleria Ghiggini di Varese presenta sabato 28 aprile alle ore 17.30 la mostra “A bruciapelo” dell’illustratore Franco Matticchio a cura di Mario Chiodetti. – Tutto il programma

Sacro Monte di Varese – Il Sacro Monte sarà un “sogno d’estate”. Un ricco programma di eventi, mostre e laboratori animerà Location Camponovo con l’arte dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese, si parte questo fine settimana con le opere di Maria Teresa Barisi e Marcello Morandini – Tutto il programma

PRIMO MAGGIO

Varese – Torna la festa del primo maggio, e torna a Fogliaro la festa di San Giuseppe Lavoratore , con il suo mercatino di Arti e Mestieri all’ombra del sagrato della parrocchia. L’edizione 2018 è la nona del “Mercatino Arti e Mestieri”, come sempre con il patrocinio del Comune di Varese, che resterà aperto dalle 9.30 alle 18. – Tutto il programma

Sacro Monte di Varese – A partire da martedì 1 maggio si aprirà la quinta edizione de I Concerti di Casa Pogliaghi. Martedì 1° maggio, alle ore 17.00, si terrà il primo appuntamento del ciclo con l’esibizione del Trio Stadler: in tale occasione Luca Medici, Fausto Saredi e Odelio Grechi faranno risuonare le note del clarinetto e del corno di bassetto, eseguendo i divertimenti di Mozart e altre celebri composizioni. Costo di 5 € a persona con prenotazione obbligatoria. – Tutto il programma