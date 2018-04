Festa della Liberazione: tutti gli appuntamenti in provincia

(Foto di Isella Bellotti)

Ecco gli appuntamenti per le celebrazioni del 73° anniversario della Liberazione in programma in provincia di Varese.

CARDANO AL CAMPO – Le celebrazioni iniziano venerdì 20 aprile, con uno spettacolo teatrale. Mercoledì 25 aprile, celebrazioni ufficiali e una biciclettata resistente > IL PROGRAMMA

CASSANO MAGNAGO – Il corteo, ma anche un incontro nelle scuole e due mostre storiche particolari > LEGGI L’ARTICOLO

CASTIGLIONE OLONA – Ritrovo alle 9.30 in piazza Don Barili, davaneti al Comune > I DETTAGLI

GALLARATE – Polemiche e festeggiamenti in forma ridotta . Il 25 aprile a Gallarate va così > LEGGI L’ARTICOLO

LEGNANO – In occasione della Festa della Liberazione, venerdì 20 aprile alle 21 al Centro Parrocchiale San Magno, proiezione pubblica della versione integrale del film-documentario «Bisagno» dedicato alla resistenza di Aldo Gastaldi > L’ARTICOLO

LEGNANO – Festa della Liberazione in musica con i Punkreas al Centro sociale Il Salice > LEGGI

LUINO – Appuntamento alle 10 a Voldomino, in piazza Piave, poi il corteo che si concluderà al Sacrario della Gera > LEGGI

SARONNO – Da sabato 21 aprile una settimana di iniziative daranno vita alla “Festa d’aprile” con Anpi e associazioni cittadine > IL PROGRAMMA

VARESE – Tante iniziative organizzate in città per le celebrazoni del 25 Aprile. Si inizia sabato 20 aprile > IL PROGRAMMA