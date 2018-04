Festa di Primavera della Morandi: grande successo della prima edizione

Domenica 22 aprile, nella splendida cornice di Villa Mylius, l’Associazione dei Genitori della Scuola Morandi, sostenuta da tutte le Rappresentanti di Classe, ha organizzato la prima edizione della “Festa di Primavera della Morandi”, un pomeriggio di giochi per tutti i bambini della Scuola.

Galleria fotografica Festa di Primavera della Morandi 4 di 10

“L’idea è nata durante una riunione dell’Associazione”, spiega Silvia Rinaldi, Presidente della stessa, ” con l’intento di creare un momento di allegria e divertimento da condividere tra grandi e piccoli, e che potesse essere utile per raccogliere fondi per le attività didattiche ed educative della scuola; in particolare, per creare un’aula di arte, un laboratorio di scienze e anche “abbellire” gli spazi comuni della Morandi”.

Ed ecco dunque, riuniti in un “comitato Organizzativo” tutti i membri dell’Associazione, i Rappresentanti di Classe e i genitori che hanno collaborato alla realizzazione della festa: una squadra operativa, creativa e ricca di risorse.

Qualche riunione organizzativa, la ricerca di supporti e gadget, premi e quant’altro potesse essere utile ai divertimenti, ed ecco la grande giornata: 200 bambini partecipanti, quasi il doppio di genitori, pettorine gialle per i piccoli e arancio per i grandi “di riferimento” e Villa Mylius si è trasformata domenica pomeriggio in una tavolozza di colori e voci scintillanti, sorrisi e attività divertenti.

A fare da grande attrattiva la Caccia al Tesoro, creata a tappe per due gruppi di bambini: I e II, altro gruppo III IV e V. I bambini di ciascuna classe, divisi in squadre, con 2 grandi di riferimento, hanno corso per tutto il parco alla ricerca di indizi e oggetti, risolvendo rebus e recitando filastrocche, trovando passeggini e foglie, facendo prove di abilità… insomma, alla fine sono stati consegnati favolosi premi alle prime 4 squadre che si sono distinte per abilità e velocità.

Intanto, intorno, altri giochi divertenti e apprezzati: dai classici “giochi sul prato“, bandiera, tiro alla fune e corsa nei sacchi, ai laboratori di attività: laboratorio gioielli (realizzati con le cialde del caffè, vere piccole opere di artigianato creati con l’aiuto di da una mamma artista e sue “ragazze di bottega”, altre mamme volenterose di supporto!!) allo spettacolare laboratorio di Parkour, gestito e gentilmente offerto da Simone Belli, attore e maestro di teatro, grande amico della nostra scuola, e dai suoi bravissimi ragazzi della D- Unit,

Tutti i bambini hanno partecipato alle varie attività proposte, spostandosi da una all’altra con vivacità ma anche grande correttezza e educazione grazie anche ai “genitori in pettorina arancione” che hanno reso possibile lo stare insieme di un così grande numero persone.

Ed ancora: pop corn e torte caserecce, focacce, pizze e altro; dopo una grande fatica ci voleva una bella merenda! Tanti gadgets distribuiti alla fine a tutti i bambini in ricordo della splendida giornata all’aria aperta.

La prima edizione – pare dire già l’Associazione – è andata davvero bene e tutti hanno espresso, grandi e piccoli, pareri molto positivi. Anche le numerose maestre che sono venute al parco, hanno felicemente detto che mai tanti genitori e bimbi della scuola si erano visti in uno spazio di condivisione e allegria così vivace!

Bella una scuola così, con bambini, genitori ed insegnati insieme anche per un pomeriggio domenicale di divertimento e aggregazione, in un clima di disponibilità, creatività e divertimento,

L’evento è stato reso possibile dalla collaborazione di tanti che hanno condiviso lo spirito dell’iniziativa: Società Sportiva Robur et Fides Varese, Wave Parco Acquatico Sesto Calende, Gelateria Gioria, Varese; Supermercati Tigros;Salumificio Colombo, Crosio della Valle, il “Signore delle stoffe” Davide Vuono, Simone Belli, attore e istruttore di combattimento scenico e co-fondatore con Loris Ripamonti e Ivan e Mirko Cazzol della D-unit, con i suoi Dario Stelluti e Daniel di Gesu, ALPE Grafiche,Varese.