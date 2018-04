Festa di primavera a Mustonate con le E-Bike

Un borgo incantevole come Mustonate, a due passi da Varese, la partnership di due aziende come A Ruota Libera Varese & Sbranz Bike – Somma Lombardo, birra e grigliate grazie alla Pro Loco di Buguggiate e la primavera diventa una vera festa in cui provare anche le E-Bike.

Durante la giornata di domenica 22 aprile a Mustonate sarà possibile salire in sella a una delle venti e-bike tra i marchi Haibike, Moustache, MERIDA e Giant. L’organizzazione della festa è affidata allo staff di ASD Emissioni Zero.

LA PROPOSTA DELLA E-BIKE DI A RUOTA LIBERA

“Sospinti dai motori elettrici e da alcune geniali intuizioni tecnologiche, – come si può leggere sul sito di A ruota libera – oggi è sempre più facile incontrare in alta quota ciclisti in sella alle mountain bike elettriche di ultima generazione. Sono persone accomunate dal piacere di viaggiare immersi nella natura e dall’accorciare le distanze senza per questo dover sostenere una fatica eccessiva.È così che gli itinerari si moltiplicano e aumenta il numero di ciclo-escursionisti che esplorano con facilità zone poco accessibili fino a poco tempo fa. Le mountain bike elettriche,, oltre a permetterti di raggiungere vette e distanze finora impensabili, hanno inoltre il pregio di essere facilmente guidabili anche con asperità e condizioni estreme grazie ad un ampia dotazione di soluzioni e accorgimenti tecnici. Se vuoi spostare il tuo limite più in alto col massimo comfort di guida, passa a trovarci: abbiamo la soluzione su misura!”

LA LOCATION DELLA FESTA DI PRIMAVERA

Il Borgo di Mustonate è dedicato all’ospitalità residenziale e turistica, all’allenamento di cavalli, alla degustazione di prodotti tipici locali e alla promozione della cultura del territorio.

Immerso in 60 ettari di prati e boschi si trova nel distretto dei 7 Laghi, cuore delle Prealpi Lombarde. Affacciato sul Lago di Varese e ai piedi di Santa Maria del Monte, patrimonio dell’UNESCO, il Borgo è in un contesto naturalistico di eccezionale bellezza, dove il FAI annovera fra le sue eccellenze il Monastero di Torba a Gornate Olona, Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno e Villa Panza con la collezione di arte moderna e contemporanea.