Una festa per scoprire le colline con la mountain bike elettrica

Un bel giro in bici, in pieno relax, sulle colline verdi intorno al Borgo di Mustonate. Salite e “strappi” non fanno paura, per chi ha deciso di provare – domenica 22 aprile – le e-bike, le mountain bike a pedalata assistita che vanno sempre più diffondendosi.

Un modo divertente per accostarsi a quella disciplina – libera e ricca di emozioni – che è la bicicletta off road. A offrire la possibilità di provare sono stati A ruota libera Varese, Sbranz Bike e associazione sportiva Emissioni Zero.

Tante le persone che hanno scelto di salire sulle colline sopra al lago di Varese, dove è stato allestito un piccolo ma piacevole villaggio, anche grazie allo stand della Pro Loco di di Buguggiate. Nel pratone dell’incantevole Borgo di Mustonate si poteva girare tra gli stand che proponevano le modernissime mountain bike a pedalata assistita delle case Haibike, Moustache, Merida e Giant, fornite da A ruota libera Varese. «Abbiamo messo a disposizione – spiegano quelli di Emissioni Zero – un percorso da 6 km, completamente segnalato dai nostri ragazzi, senza grosse difficoltà per permettere a tutte le persone di provare la mountain bike in sicurezza»