Festa a sorpresa per Romeo Mazzuchelli dopo 21 anni alla guida dell’Ascom

Una pizzata in famiglia che si trasforma in una festa con 130 persone per celebrare i 21 anni alla guida dell’associazione Commercianti di Busto Arsizio.

Lunedì sera la sorpresa per Romeo Mazzuchelli è stata autentica e bellissima. Quando è entrato al ristorante pizzeria Capri dell’amico Gino pensava di passare una bella serata in famiglia gustandosi una pizza e invece c’erano i colleghi commercianti, i sindaci di Busto Emanuele Antonelli e di Castellanza Mirella Cerini, monsignor Severino Pagani e molti altri compagni di viaggio di queste due decadi alla guida dell’associazione dei Commercianti di Busto Arsizio.

Tutti si sono uniti per ringraziarlo dopo tutti questi anni alla guida dell’associazione.