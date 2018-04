Filippo e Arianna di “Un posto al sole” a Varese per Cortisonici

Saranno gli attori Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti – ovvero Filippo e Arianna nella serie Tv “Un posto al sole” – e lo sceneggiatore-storyliner Raffaele Napoli gli ospiti della serata di venerdì 6 aprile di Cortisonici, il festival del cortometraggio varesino che si terrà dal 3 al 7 aprile.

Il festival del cortometraggio ha invitato i due attori per trattare temi importanti come quelli della mafia, del racket e dell’usura affrontati anche durante la serie. L’incontro si terrà alle 18, alla Sala Montanari (Via dei Bersaglieri, 1, 21100). A condurre l’incontro Massimo Scaglioni, Professore Associato presso l’Università Cattolica di Milano, dove insegna Storia dei media ed Economia e marketing dei media.

L’incontro è parte del progetto Tutta un’altra storia, il progetto promosso dal Comune di Varese con il contributo di Regione Lombardia, in collaborazione con diversi attori del territorio: la Cooperativa Totem che sarà impegnata nei percorsi laboratoriali nelle scuole secondarie di primo grado di Varese; l’associazione Cortisonici che riserverà la sezione Cortisonici ragazzi a cortometraggi realizzati da ragazzi; la Cooperativa Naturart che curerà un concorso riservato a band musicali che hanno trattato i benefici della legalità. Il progetto si avvarrà inoltre della supervisione scientifica di Libera Associazione contro le Mafie e dell’agenzia di comunicazione Hagam e il supporto di Coop Lombardia.