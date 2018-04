Filippo di “Un posto al sole” a Varese per Cortisonici

Saranno l’attore Michelangelo Tommaso – ovvero Filippo nella serie Tv “Un posto al sole” – e lo sceneggiatore-storyliner Raffaele Napoli, gli ospiti della serata di venerdì 6 aprile di Cortisonici.

Il festival del cortometraggio, che si terrà dal 3 al 7 aprile in città, vede ospiti i due attori per un incontro che andrà a trattare temi importanti come quelli della mafia, del racket e dell’usura, affrontati anche durante la serie televisiva in onda su Rai3.

L’incontro si terrà alle 18, alla Sala Montanari (Via dei Bersaglieri, 1, 21100). A condurre l’incontro Massimo Scaglioni, Professore Associato presso l’Università Cattolica di Milano, dove insegna Storia dei media ed Economia e marketing dei media.

L’incontro di “Tutta un’altra storia”, il progetto promosso dal Comune di Varese con il contributo di Regione Lombardia, in collaborazione con diversi attori del territorio per sensibilizzare Varese sul tema delle vittime di reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata.