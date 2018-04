Film per raccontare temi attuali, quattro appuntamenti

L’associazione SISM Varese (Segretariato Italiano Studenti Medicina) ha organizzato la terza edizione SISMovie, cineforum didattico interattivo a tema socio sanitario. Gli obbiettivi di questa rassegna cinematografica sono quelli di affrontare, discutere e dare la dovuta rilevanza a temi spesso dimenticati, trascurati oppure non approfonditi a dovere come AIDS oppure i flussi migratori.

Gli incontri si svolgeranno nell’aula magna Granero Porati, in via Dunant 3, Varese, vicino alla sede della Croce Rossa, a fianco all’ASL in via Ottorino Rossi.

Il calendario prevede quattro appuntamenti:

Venerdì 20 Aprile

Ore 20:00

FIORE DEL DESERTO

Film sul tema delle mutilazioni genitali femminili

– Giovedì 26 Aprile

Ore 18:00

120 BATTITI AL MINUTO

Film sul tema AIDS.

Tra la proiezione e il dibattito

verrà offerto un aperitivo ai partecipanti

– Venerdì 4 Maggio

Ore 20:00

IO, DANIEL BLAKE

Film sul tema della salute ed emarginazione

– Giovedì 10 Maggio –

Ore 18:00

HUMAN FLOW

Film sul tema dei flussi migratori

Tra la proiezione e il dibattito verrà offerto un aperitivo ai partecipanti. Si tratta di un’iniziativa totalmente gratuita e patrocinata dall’Università degli Studi dell’Insubria.