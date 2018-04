“Il filo nascosto” al cinema delle arti

Questa sera, giovedì 26 aprile, terzo appuntamento al Cineforum delle Arti con Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson. Un film che dipinge un ritratto illuminante di un artista, del suo percorso creativo e delle donne che fanno funzionare il suo mondo.

Nella cornice glamour e scintillante della Londra degli anni Cinquanta, il sarto Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) dirige insieme con sua sorella Cyril (Lesley Manville) la celebre House of Woodcock, inconfondibile marchio di stile e bellezza, richiesto da reali, stelle del cinema, ereditiere e nobildonne. Gli originali e moderni capi firmati proiettano Woodcock al centro della moda britannica, e consacrano il suo nome come uno dei più conosciuti e ammirati del dopoguerra. Nonostante la conoscenza dei desideri e della figura femminile, lo scapolo impenitente considera l’amore un privilegio precluso a un artista del suo calibro, e preferisce intrattenersi con donne diverse che gli forniscono la giusta dose di ispirazione e compagnia. Finché non incontra Alma (Vicky Krieps), ragazza ambiziosa e caparbia che riesce a insinuarsi nel suo cuore come musa e come amante, sconvolgendo da un giorno all’altro la sua perfetta vita su misura.

L’introduzione e il commento sono a cura del critico cinematografico Angelo Croci.

Alla cassa del Cinema sono ancora in vendita tessere al costo di € 35, senza dimenticare però che l’accesso ad ogni serata è aperto a tutti.