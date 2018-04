Il fine settimana al Gagari con la musica dei

Il fine settimana del Circolo Gagarin è come sempre ricco di appuntamenti. Venerdì sera il locale sarà aperto dalle 20 e 30 per permettere a tutti di bere qualcosa in compagnia e fare due chiacchiere. Sabato sera invece, appuntamento con i bergamaschi Vanarin.

Un gruppo formato da giovanissimi che suonano una miscela istrionica di pop, rock’n’roll, elettronica e funky. La serata è organizza da Neverwas Radio, che ci svela in anteprima anche la lineup del suo festival estivo. Ingresso up to you (offerta libera, decidi tu) riservato ai soci ARCI. Il concerto inizia alle 22:00 circa.

Domenica sera invece, primo appuntamento per “Lavorare Stanca, il festival sul lavoro del Circolo Gagarin”. La Rivincita di Casale Monferrato – documentario-inchiesta di Rosy Battaglia. Che cos’è la resilienza? Che cosa vuol dire essere reattivi? Che cosa vuol dire combattere per la tutela della salute e dell’ambiente? Se nelle aule dei tribunali la giustizia per migliaia di vittime morte o malate a causa delle fibre d’amianto inalate tarda a venire, spicca l’esempio della comunità di Casale Monferrato che non si è arresa al dramma causato da Eternit, la più grande fabbrica di cemento-amianto d’Europa. Casale Monferrato diventa il simbolo di un riscatto civico possibile, attraverso la memoria, le bonifiche, la cura di chi soffre, la cultura.

La rivincita di Casale Monferrato è il primo dei due doc-inchiesta di Rosy Battaglia nell’ambito di Storie Resilienti, progetto culturale nato da Cittadini Reattivi, video, data e civic journalism che dal 2013 documenta con inchieste multimediali, in modo innovativo e partecipato, le lotte delle comunità che si battono per la tutela dell’ambiente e della salute in Italia, contro ecomafie e corruzione. Il documentario dura 30 minuti, prima e dopo, chiacchiere partecipate con l’autrice.

Sempre alle 21 in sala bar “Serata Ludica” in sala bar ci sono sempre i giochi da tavolo de La Tana Dei Goblin disponibili a tutti. Ingresso riservato ai soci ARCI.

Ingresso alla proiezione a offerta libera, tutto il ricavato verrà devoluto al progetto di inchiesta e giornalismo civico Cittadini Reattivi. La proiezione inizia alle 21:00 circa.