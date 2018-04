“Fiori di guerra”, per parlare di pace

Interessante appuntamento proposto per questa sera, sabato 14 aprile, all’Oratorio di Buguggiate, dove alle 21 è in programma “Fiori di guerra“, un evento per parlare della Prima Guerra mondiale ma con uno sguardo nuovo.

Lo scrittore Franco Luini presenterà il suo libro “Fiori di guerra. Sei piccole storie di guerra che parlano di pace”.

L’attrice Susanna Tadiello leggerà alcuni brani del prossimo libro di Franco Luini, il tutto accompagnato dal Coro Ana Campo dei Fiori, diretto dal M° Aurelio Baioni.

Fino alle 23, nella Chiesetta di San Giovanni, in via Diaz, si potrà visitare la mostra di tavole del libro a fumetti “I fiori di guerra”.

La serata è organizzata dal progetto Obiettivo cultura e dal Coro Campo dei Fiori con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Buguggiate e della Provincia di Varese.

Ingresso libero.

