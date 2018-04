Fondi per gli edifici pubblici, i deputati Lega: “Sacrificati i comuni virtuosi”

I Deputati della Lega Matteo Bianchi, sindaco Morazzone, Dario Galli, sindaco Tradate, Leonardo Tarantino, sindaco Samarate, criticano l’assegnazione dei fondi per la sicurezza degli edifici pubblici, attuata con l’ultima Finanziaria.

“Nell’ultima legge finanziaria, legge 27 dicembre 2017, n. 205, art.1 – comma 853 sono stai stanziati 850 milioni di euro in tre anni per interventi di messa in sicurezza di edifici pubblici (scuole comprese) e del territorio. Nel dettaglio: 150 milioni per il 2018, 300 per il 2019 e 400 per il 2020 . la prima scadenza era prevista per il 20 febbraio 2018, data entro la quale i comuni dovevano trasmettere le domande di finanziamento. Ciascun comune poteva richiedere il contributo per una o più opere, per un importo massimo di 5.225.000 euro complessivi. La scadenza per i fondi 2019 è fissata per ottobre 2018” spiegano i Deputati.

“Nei giorni scorsi è stato approvato il decreto interministeriale con graduatoria per l’assegnazione dei fondi. Finanziati 146 progetti, per 54 comuni. Il contributo viene assegnato prioritariamente agli enti con minore disponibilità di avanzi di amministrazione. Facendo scorrere la graduatoria ci si rende ben presto conto che i beneficiari sono tutti comuni con disavanzi che vanno dal 200% delle entrate al 25%. Comuni …dissestati. Chi ha i conti a posto finisce oltre il 600° posto. I comuni con un minimo di risorse risparmiate in cassa dal 3000° posto in poi”.

“Come sindaci oltre che da parlamentari del territorio assistiamo all’ennesima umiliazione per i comuni virtuosi da parte del governo del Partito Democratico. Ovviamente neanche un euro in provincia di Varese, i comuni beneficiari appartengono ad altre latitudini; un premio di 150 milioni ai comuni italiani che si sono distinti per la loro malagestione, debiti, dissesto”.